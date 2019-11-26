يونيسيف: 320 طفلا يفقدون حياتهم يوميا بسبب الإيدز

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن ما يصل إلى 320 طفلا ومراهقا فقدوا حياتهم يوميا حول العالم، لأسباب تتعلق بالإيدز في العام الماضي 2018.



وأوضحت المنظمة، في تقرير بمناسبة اليوم العالمي للإيدز، أن نصف الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية فقط هم من يمكنهم الحصول على العلاج المنقذ للحياة.

ويوافق اليوم العالمي للإيدز الأول من ديسمبر/كانون الأول بمبادرة من منظمة الصحة العالمية والجمعية العامة للأمم المتحدة.

Advertisements

وأضافت المنظمة أن محدودية الوصول إلى العلاجات المضادة للفيروسات، وكذلك جهود الوقاية المحدودة تعتبر أحد الأسباب الرئيسية لهذه الوفيات حيث تلقى 54% فقط من الأطفال المصابين بالإيدز (حوالي 790 ألفًا) وتتراوح أعمارهم بين يوم و14 عامًا العلاج المنقذ للحياة والمضاد لهذه الفيروسات في عام 2018.

وأشار التقرير إلى أن البيانات تظهر تباينات إقليمية عميقة في الحصول على العلاج بين الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، حيث الوصول للعلاج هو الأعلى في جنوب آسيا وبنسبة تصل إلى 91% يليه الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (73%) وشرق وجنوب أفريقيا (61%) وشرق آسيا والمحيط الهادئ (61%) وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (46%) وغرب ووسط أفريقيا (28%).

وأوضح التقرير أن وصول الأمهات إلى العلاج المضاد للفيروسات لمنع انتقال الفيروس إلى أطفالهن على مستوى العالم قد زاد، حيث وصل إلى 82% مقارنة بنسبة 44% قبل أقل من 10 سنوات مضت.

وأشار التقرير إلى زيادة حصول المزيد من النساء الحوامل على مضادات فيروسات النسخ العكسي للوقاية من انتقال عدوى الإيدز من الأم إلى الطفل قد ساعد في تفادي حوالي مليوني إصابة جديدة بفيروس نقص المناعة البشرية ومنع وفاة أكثر من مليون طفل دون سن الخامسة.

وأوضح التقرير أن 140 ألف فتاة مراهقة أصبن حديثًا بفيروس نقص المناعة البشرية في العام الماضي مقارنة بـ50 ألف مراهق.