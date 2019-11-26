تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة بشأن جوميز والدوري المصري

فجر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، مفاجأة كبرى بشأن المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز، لاعب الهلال السعودي، حدثت عندما كان آل الشيخ مالكا لنادي بيراميدز المصري.

وقال آل الشيخ، في تصريحات تلفزيونية: "جوميز وقع على عقود انضمامه لنادي بيراميدز الذي كنت أمتلكه في الدوري المصري، واتفقنا على كل التفاصيل".

وأضاف:"سامي الجابر رئيس الهلال وقتها كان معي في لندن، وبعد أن شاهد جوميز طلب مني انضمام اللاعب لفريقه، وعلى الفور وافقت وقلت الهلال أحق من أي فريق".

وتابع رئيس هيئة الترفيه: "جوميز طلب مني الاستمرار معي في بيراميدز، وأكدت له أنه سيتواجد في أكبر ناد داخل آسيا، وتحملت 200 ألف دولار لوكيله من أجل تحويل الصفقة من بيراميدز للهلال".

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وأضاف "بعد الفوز بدوري أبطال آسيا أشكر جوميز الذي كان وفيا معي على الفترة التي كنت فيها مسؤولًا عن الرياضة في المملكة، وأهداني ميداليته، وأتمنى منه أن يواصل هز الشباك في كأس العالم للأندية الشهر المقبل".

يذكر أن تركي آل الشيخ خاض تجربة استثمارية مع نادي بيراميدز الموسم الماضي، وكون فريق قويا تمكن من منافسة الكبيرين الأهلي والزمالك والتغلب عليهما، قبل أن تتحول ملكيته إلى الإماراتي سالم الشامسي الذي أكمل المسيرة، وتوجه آل الشيخ ليملك نادي ألميريا الإسباني في تجربة جديدة بدأت مع انطلاقة الموسم الحالي.

وكان آل الشيخ حرص على نشر صور لقائه مع لاعبي الهلال على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بجانب كأس دوري أبطال آسيا، حيث كان برفقته العديد من لاعبي الزعيم الحاليين أو السابقين وبعض أعضاء مجلس الإدارة، وذلك احتفالا بفوز الهلال على أوراوا ريد الياباني بنتيجة 3-0 في مجموع لقاءي الذهاب والعودة للدور النهائي والتتويج باللقب.

يذكر أن جوميز توج بلقب هداف دوري أبطال آسيا برصيد 11 هدفا، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

وكان جوميز انضم للهلال صيف 2018، وسجل معه من وقتها 41 هدفا خلال 55 مباراة في جميع المسابقات.