نجاح أول زراعة قلب في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الثلاثاء، نجاح أول عملية جراحية كاملة لزراعة القلب في البلاد، موضحة أنها أجريت في مركز سلمان الدبوس بمستشفى العدان.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن الشيخ الدكتور باسل الصباح، وزير الصحة الكويتي، قوله إن زراعة القلب أجريت لمريض في العقد الثاني من عمره، كان يعاني من فشل وقصور شديد في وظائف القلب في مرحلته النهائية.

وأضاف: "استدعت حالة المريض وضع أجهزة الدعم الدوري الصناعي، للمحافظة على حياته من متوفاة في أول العقد الرابع من عمرها، وتم التبرع بأعضائها (قلب وكبد وكليتين)".



Advertisements

وأشار إلى أن المتوفاة أنقذت بذلك حياة 4 مرضى في مقتبل أعمارهم، كانوا يعانون من الفشل المتقدم في تلك الأعضاء، موضحاً أن هذه العملية أجراها فريق متخصص في جراحة القلب.

قال وزير الصحة الكويتي إن العملية تتويج لجهود سنوات من التخطيط والتجهيز؛ للعمل على برنامج زراعة القلب، مستطرداً: "عملت وزارة الصحة وبجهود جميع الأعضاء لضمان امتلاك الخبرات الجراحية والعلاجات المتطورة اللازمة لدعم برنامج كامل لزراعة الأعضاء".

وأضاف: "ما تحقق اليوم يعتبر علامة مضيئة ودليل واضح على النقلة النوعية التي وصلت إليها وزارة الصحة في الكويت، وإنجاز تاريخي يضاف إلى السجل الحافل بالإنجازات، فبعد عامين من التجهيز والتدريب تمكن أطباؤنا من إجراء هذه العملية بمهارة واحترافية عالية".

وتابع: "اليوم يعتبر خطوة مهمة نحو التوفير والارتقاء بخدمات الرعاية الصحية"، مستطرداً: "نطمح إلى زيادة الوعي لدى الجمهور حول أهمية التبرع بالأعضاء لما لها من دور في إنقاذ الأرواح".

في السياق نفسه، كشف الصباح عن نجاح إدخال برامج زراعة الكبد وزرع النخاع والتشخيص الجيني قبل زرع الأجنة (PGD)، وهو إجراء يستخدم قبل زرع الأجنة، للمساعدة في تحديد العيوب الوراثية داخل الأجنة، ويساعد على منع بعض الأمراض الوراثية أو الاضطرابات من أن تنتقل إلى الطفل، إذ عادة ما يتم إنشاء الأجنة المستخدمة في PGD أثناء عملية الإخصاب في المختبر (IVF).