شكرا لقرائتكم خبر عن إكسير الشباب.. اكتشاف عقار يبطئ شيخوخة الجلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادة ما يتحول البحث عن إكسير الشباب إلى المستحضرات والمكملات الغذائية والأمصال والوجبات الغذائية الجيدة، ولكن قد يكون هناك قريبًا خيار جديد للانضمام إلى مكافحة شيخوخة الجلد.



بعد استخدام العقار

وأظهرت دراسة قام بها باحثون في كلية الطب بجامعة دريكسيل نشرت في علم الجيولوجيا، أن عقار "رابامايسين" ، المعتمد من إدارة الأغذية والعقاقير يستخدم عادة لمنع رفض الأعضاء بعد جراحة زرع الأعضاء، قد يبطئ شيخوخة الجلد البشري.

استخدمت الدراسات العلمية الأساسية سابقًا الدواء لإبطاء الشيخوخة في الفئران والذباب والديدان ، لكن الدراسة الحالية هي الأولى التي تُظهر تأثيرًا على شيخوخة الأنسجة البشرية خاصةً الجلد ، حيث تم تقليل علامات الشيخوخة، وتتضمن التغييرات انخفاضات في التجاعيد وتقليل الترهل ولون البشرة عند تطبيقه موضعياً للبشر.

وقال "كريستيان سيل"، أستاذ الكيمياء الحيوية وعلم الأحياء: "بينما يواصل الباحثون البحث عن" ينبوع الشباب " بعيد المنال وسبل العيش لفترة أطول، نشهد الأن إمكانات متزايدة لاستخدام هذا الدواء الجديد".

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وأشار الباحثون إلى أن الجلد كائن معقد يحتوي على خلايا مناعية وعصبية وخلايا جذعية.

وفي الدراسة الحالية، استخدم الباحثون 13 مشاركًا فوق سن 40 عامًا كريم الـ "رابامايسين" كل يوم إلى يومين، لمدة ثمانية أشهر.

وقام الباحثون بفحص الموضوعات بعد شهرين وأربعة و ستة وثمانية أشهر ، بما في ذلك إجراء فحص دم وعينة عند ستة أو ثمانية أشهر.

وبعد ثمانية أشهر، أظهرت غالبية الأشخاص اللذين أضافوا كريم الراباميسين على الأيدى زيادة في بروتين الكولاجين ، ومستويات أقل من بروتين p16 ، وهو علامة رئيسية لشيخوخة خلايا الجلد.

وأضاف الباحثون أن الجلد الطفولى يحتوي على مستويات أقل من p16 على عدد أقل من خلايا الشيخوخة، والتي ترتبط بتجاعيد الجلد.