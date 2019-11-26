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شكرا لقرائتكم خبر عن الإزالة المبكرة لأورام الدماغ بطيئة النمو تزيد من عمر المرضى والان مع تفاصيل الخبر
ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNews"، قال الباحثون إن المرضى الذين يعانون من ورم المخ الدبقي المنخفض (LGGs) أكثر عرضة للوفاة بمعدل 50% خلال 10 سنوات من التشخيص في عام 2006.
وقال الدكتور "ريس": "إن التحسينات التي رأيناها في البقاء على قيد الحياة والسيطرة على النوبات كانت مذهلة، ويبدو أن هذا التغيير في النهج أدى إلى تغيير توقع المرضى للعيش على قيد الحياة".
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