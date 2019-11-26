شكرا لقرائتكم خبر عن الإزالة المبكرة لأورام الدماغ بطيئة النمو تزيد من عمر المرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أن الإزالة المبكرة لأورام المخ بطيئة النمو القاتلة أدى إلى تحسينات كبيرة في البقاء على قيد الحياة والتحكم في نوبات المرضى.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNews"، قال الباحثون إن المرضى الذين يعانون من ورم المخ الدبقي المنخفض (LGGs) أكثر عرضة للوفاة بمعدل 50% خلال 10 سنوات من التشخيص في عام 2006.

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وأشار الدكتور "جيريمي ريس" أستاذ طب الأعصاب وجراحة المخ والأعصاب بمعهد كوين سكوير لطب الأعصاب، إلى أن إزالة الأورام الدماغية بطيئة النمو أدى إلى تحسينات كبيرة فى البقاء على قيد الحياة من 22% إلى 42% بعد إزالة الورم.

وقال الدكتور "ريس": "إن التحسينات التي رأيناها في البقاء على قيد الحياة والسيطرة على النوبات كانت مذهلة، ويبدو أن هذا التغيير في النهج أدى إلى تغيير توقع المرضى للعيش على قيد الحياة".

ومن الجدير بالذكر أن أورام المخ الدبقية منخفضة الدرجة تمثل حوالي 30% من جميع الأورام الدبقية التي تعد أكثر أنواع ورم الدماغ الأساسي شيوعًا، وهي عادة ما تتقدم إلى مستويات عالية والتي تؤدي في النهاية إلى الموت، وتتمتع بمتوسط بقاء يتراوح بين 5-15 سنة حسب العمر.