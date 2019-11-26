شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. تحليل الفيريتين يكشف مخزون جسمك من الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الفيريتين هو بروتين يخزن الحديد داخل خلاياك، حيث تحتاج الحديد لجعل خلايا الدم الحمراء صحية، وهذه الخلايا تحمل الأكسجين من رئتيك إلى بقية جسمك، الحديد مهم أيضًا للعضلات الصحية ونخاع العظام، يمكن أن يسبب الكثير من الحديد في نظامك مشاكل صحية خطيرة إذا لم يتم علاجه، من خلال "اطمن على نفسك" نتعرف على تحليل الفيريتين وأهميته لكشف مخزون جسمك من الحديد، وفقاً لموقع "Medlineplus".



تحليل الفيريتين فى الدم

أهمية تحليل الفيريتين فى الدم

يستخدم اختبار الفيريتين لفحص مخزون الحديد فى الدم، ومعرفة ما إذا كان جسمك لديه الكمية المناسبة من الحديد للبقاء بصحة جيدة.

قد تحتاج إلى هذا الاختبار إذا كان لديك أعراض انخفاض أو ارتفاع الحديد فى الدم، وتشمل أعراض نقص مستويات الحديد فى الدم ما يلي:

-جلد شاحب.

-إعياء وتعب.

-ضعف عام.

-دوخة.

-ضيق في التنفس.

- سرعة ضربات القلب.

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وعن أعراض ارتفاع مستويات الحديد فى الدم تشمل:

-ألم المفاصل.

-ألم البطن.

-نقص الطاقة.

-فقدان الوزن.

قد تحتاج أيضًا إلى هذا الاختبار إذا كان لديك متلازمة تململ الساقين ، وهي حالة قد تكون ذات صلة بمستويات الحديد المنخفضة.



تحليل الفيريتين فى الدم

نتائج تحليل الفيريتين

قد تعني المستويات المنخفضة من الفيريتين أن لديك مرض فقر الدم الناجم عن نقص الحديد أو أي حالة أخرى متعلقة بمستويات الحديد المنخفضة.

وارتفاع مستويات الفيريتين تعني أن لديك الكثير من الحديد في جسمك، تشمل الحالات التي تسبب زيادة مستويات الحديد أمراض الكبد وإدمان الكحول ونقص الصباغ الدموي، وهو اضطراب يمكن أن يؤدي إلى تليف الكبد وأمراض القلب والسكري.

إذا كانت نتائج تحليل الفريتين غير طبيعية، فهذا لا يعني بالضرورة أن لديك حالة طبية تحتاج إلى علاج، بعض الأدوية يمكن أن تقلل أو تزيد من مستويات الفيريتين.