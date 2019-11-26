شكرا لقرائتكم خبر عن إحذرى ..هذه الوظائف خطر على قلب المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ليس العادات الغذائية السيئة، والسمنة، ونمط الحياة غير الصحي، المتسبب الأول لإصابة المرأة بأمراض قلبية، وفقط ، ولكن نوع العمل أيضا قد يتسبب فى رفع خطر الإصابة بمشكلات في الأوعية الدموية والقلب عند النساء.

هذا ما كشفته دراسات طبية حديثة، التى أكدت أن أمراض القلب من التحديات الصحية التي تواجه العالم، لكن لا تزال العلاقة بين عوامل الخطر المهنية وأمراض القلب غامضة بالنسبة للأطباء.

ونقل موقع سكاى نيوز عرية عن إحصائية لجمعية القلب الأمريكية ، ارتفاع نسبة إصابة العاملات الاجتماعيات بمشكلات صحية في القلب بنسبة 36 % مقارنة بالوظائف الأخرى.

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وأشارت الدراسة إلى مهن أخرى ترفع نسبة الإصابة بأمراض قلبية بنحو ستة عشر في المئة، وهي التمريض، وعاملات الرعاية الصحية المنزلية، والمختصات بالطب النفسي.

لكن الإحصائية تشير أيضا إلى وجود علاقة بين بعض الوظائف وتراجع خطر الإصابة بأمراض قلبية، فبعد مراجعة بيانات أكثر من 65 ألف سيدة عاملة، تبين أن العمل في بيع وسمسرة العقارات يرتبط بانخفاض خطر إصابة المرأة بأمراض قلبية بنحو 24 في المئة.

في حين تنخفض النسبة إلى 11 %عند المساعدة الإدارية أو السكرتيرة.