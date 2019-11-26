شكرا لقرائتكم خبر عن تكميم المعدة المعدل والفرق بينه وبين التكميم التقليدي.. الدكتور كريم صبري يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت جراحات السمنة في الآونة الأخيرة كفاءتها في القضاء الكلي على السمنة، والحصول على الجسم المثالي، وتعتبر عملية تكميم المعدة من العمليات الأقوى في جراحات السمنة، ولكن في بعض الحالات كان يزيد الوزن مرة أخرى بعد مرور سنوات من إجراءها، والآن ومع التقدم في جراحات السمنة أصبح هناك ما يسمى بـ "التكميم المعدل".

الدكتور كريم صبري أستاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، واستشاري جراحات السمنة والمناظير بمستشفى وادي النيل، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة والسكر، يوضح في التقرير التالي الفرق بين تكميم المعدة التقليدي وتكميم المعدة المعدل.

وأوضح الدكتور كريم صبري في حديثه لـ ”الخليج 365” أن تكميم المعدة المعدل يعتبر تعديل لعملية تكميم المعدة التقليدية، والتي يتم من خلالها إزالة جزء من المعدة وقد يصل إلى إزالة 80% من حجمها ويتبقى جزء صغير من المعدة، وعندما يتم ازالة هذا الجزء من المعدة يتم التخلص من هرمون الجوع والذي يعتبر مشكلة كبيرة يعاني منها اغلب مرضى السمنة.



تكميم المعدة التقليدي vs تكميم المعدة المعدل

واستطرد حديثه قائلا: وفي عملية تكميم المعدة التقليدية كانت بعض الحالات تزيد في الوزن بسبب تناولهم كمية كبيرة من الطعام في المرة الواحدة، مما يزيد من حجم المعدة ويزيد الوزن بالتبعية، لافتاً إلى أن المعدة عبارة عن عضلة ومع سوء الاستخدام وتناول كميات كبيرة من الطعام، تبدأ تلك العضلة في التوسع على المدى البعيد، ومن هنا جاءت فكرة تركيب "الباند" أو الحلقة السيلكون والتي من خلالها يمنع تمدد المعدة مرة اخرى، ولا يتم اكتساب الوزن مرة اخرى مدى الحياة.

ولفت الدكتور كريم صبري بأن التكميم المعدل وتركيب تلك الحلقة لا يتم تطبيقه على جميع الحالات، فهي تتناسب فقط مع من لديه شراهه في تناول الطعام، او من لا يستطيع التحكم في كميات الطعام الذي يتناوله.

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وفي السياق ذاته، أكد أن الحلقة مصنوعة من السليكون وليس بها أى أضرار تماما، وليس لها أثار جانبية على المدى البعيد، ولا تسبب أى مشاكل في جدار المعدة لأنها مصنوع من انقى انواع السليكون، كما ان حجمها أكبر من حجم المعدة وليست محكمة عليها، فقطرها حوالي 7.5 سنتيمتر وهي أكبر من قطر المعدة الذي يبلغ 3 ونصف سنتيمتر، وبالتالي لا تحجم المعدة الا بعد مرور عام او اثنين من اجراء العملية، إذا بدأ حجم المعدة في التزايد.

وفي نهاية حديثه أعلن إن تكميم المعدة المعدل هو عبارة عن تركيب حلقة بعد ازالة 80% من حجم المعدة وهي نفس خطوات اجراء عملية التكميم العادية ولكن الفرق هو تركيب حلقة سيليكون تمنع تمدد المعدة مرة اخرى.

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