ماذا يفعل الأفوكادو بذهنك؟

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الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 أوردت مجلة "إيلي" الألمانية أن الأفوكادو يعمل على تنشيط الذهن؛ حيث أنه يمد المخ بالطاقة اللازمة بفضل احتوائه على مادة "ثيامين" المعروفة أيضاً باسم (فيتامين ب 1).

Advertisements وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن مادة الثيامين تعزز عملية تبادل المعلومات في المخ، مما يسهم في رفع درجة التركيز. وأشارت "إيلي" إلى أن مادة الثيامين تُسمى أيضاً "فيتامين الأعصاب"؛ لذا فهي تعد سلاحاً فعالاً لمحاربة التوتر العصبي، لاسيما إذا تم المزج بين الأفوكادو وعصير الليمون الطازج.

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