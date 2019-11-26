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شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: النوم أقل من 5 ساعات خطر على عظام المرأة والان مع التفاصيل
الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
حذّرت نتائج دراسة جديدة النساء من النوم 5 ساعات في اليوم لأنه ينعكس سلباً على مدى كثافة العظام، ويؤدي إلى نقص المعادن فيها ما يعرضها للكسور. ودعت توصيات الدراسة النساء وخاصة في سن اليأس وما بعده إلى اتخاذ إجراءات تساعد على النوم 7 ساعات كاملة يومياً.
ونُشرت نتائج الدراسة في "جورنال أوف بون أند مينرال ريسيرش"، وأجريت بواسطة باحثين في جامعة بافالو الأمريكية، بمشاركة أكثر من 11 ألف امرأة في تخطت سن اليأس.
وأظهرت النتائج وجود علاقة قوية بين نقص النوم لدى النساء وبين كسور العظام، وتبين وجود نقص واضح في المعادن التي تمنح العظام كثافتها وارتباط هذا النقص بالنوم 5 ساعات في اليوم أو أقل.
وتشير التقارير الطبية إلى أن امرأة من بين كل 3 نساء تخطين الـ 50 حول العالم عرضة لكسور العظام، بينما تبلغ النسبة لدى الرجال الذين تخطوا الـ 50 واحداً من بين كل 5 رجال. وتحدث معظم هذه الكسور للورك والرسغ والعمود الفقري.
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