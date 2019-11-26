لصوص يقتحمون غرفة الكنوز في قصر "دريسدن" بألمانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعرض متحف "القبو الأخضر" في مدينة دريسدن الألمانية للسرقة، وفرضت الشرطة طوقا أمنيا حول المتحف. السرقة وقعت في الحجرة الخضراء التي تضم ألعاب ملوك السكسون من القرن الـ18، وفيها قرابة 3 آلاف قطعة تعرض في غرف في القصر الملكي في درسدن وتتضمن بورسلين على هيئة بيوض النعامة المزخرفة وتماثيل مصغرة ومجوهرات خضراء تعد هي الأنقى في العالم مع مجسمات لمشاهد ملكية مرصعة بقرابة 4 آلاف من الحلي والزمرد.

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