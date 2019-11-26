سقوط النصر أبرز مفاجآت الجولة العاشرة من الدوري السعودي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجل إنسيلمو دي مورايس هدفا قاد به فريق الوحدة للفوز على النصر، ليحدث المفاجأة الأكبر في مباريات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وتسببت الخسارة في إيقاف سلسلة انتصارات النصر من جانب، وأبقته بـ20 نقطة خلف المتصدر الهلال المتبقي له لقاء مؤجل مع العدالة.

وشهدت الجولة العديد من الأرقام المثيرة، حيث احتسبت 3 ركلات جزاء، أهدر الحزم ركلة وسجل التعاون ركلتين عبر ساندرو مانويل.

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وجاء فوز الوحدة على النصر ليكون الأول لفريق مكة على فريق العاصمة في دوري المحترفين بملعب "الوحداويين" بعد 6 هزائم وتعادل.

وفي سياق متصل، حقق الرائد أول فوز له بملعب الحزم بعد 3 هزائم وتعادل على هذا الملعب.

"العين الرياضية" تلقي الضوء على أبرز أرقام الجولة الـ10 للدوري السعودي عبر الفيديوجراف التالي..