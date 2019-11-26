القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجل إنسيلمو دي مورايس هدفا قاد به فريق الوحدة للفوز على النصر، ليحدث المفاجأة الأكبر في مباريات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين.
وتسببت الخسارة في إيقاف سلسلة انتصارات النصر من جانب، وأبقته بـ20 نقطة خلف المتصدر الهلال المتبقي له لقاء مؤجل مع العدالة.
وشهدت الجولة العديد من الأرقام المثيرة، حيث احتسبت 3 ركلات جزاء، أهدر الحزم ركلة وسجل التعاون ركلتين عبر ساندرو مانويل.
وجاء فوز الوحدة على النصر ليكون الأول لفريق مكة على فريق العاصمة في دوري المحترفين بملعب "الوحداويين" بعد 6 هزائم وتعادل.
وفي سياق متصل، حقق الرائد أول فوز له بملعب الحزم بعد 3 هزائم وتعادل على هذا الملعب.
"العين الرياضية" تلقي الضوء على أبرز أرقام الجولة الـ10 للدوري السعودي عبر الفيديوجراف التالي..
كانت هذه تفاصيل خبر سقوط النصر أبرز مفاجآت الجولة العاشرة من الدوري السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.