- 1/2
- 2/2
وكالة الأنباء الألمانيةالثلاثاء 2019/11/26 02:15 م بتوقيت أبوظبي
زيت اللوز غني بفيتامين A المهم لتجدد الخلايا
يعد زيت اللوز بمثابة ينبوع الصحة والجمال للبشرة والشعر؛ لاحتوائه على المعادن والفيتامينات والأحماض الدهنية، التي تمنح البشرة ملمسا مخمليا والشعر مظهرا لامعا.
وأوضحت مجلة "إن ستايل" الألمانية أن زيت اللوز غني بفيتامين A المهم لتجدد الخلايا، وفيتامين B الذي يعمل على تقوية بنية البشرة، وفيتامين D الذي يعمل على تقوية المناعة، وفيتامين E الذي يمتاز بتأثير مضاد للأكسدة.
وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن زيت اللوز يعد أيضا كنزا من المعادن كالكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، التي تساعد على التمتع ببشرة صحية وملساء.
وفقا للمجلة، يزخر زيت اللوز بالأحماض الدهنية أوميجا 3 وأوميجا 6، التي تتمتع بتأثير إيجابي على أغشية الخلايا، ويحتوي على حمض الأولييك الذي يمنح البشرة ملمسا ناعما كالحرير.
وتابعت: "كما يحتوي حمض اللينولييك الذي يحارب تهيج البشرة، وحمض بالميتيك الذي يعمل على تقوية حاجز البشرة الطبيعي، ويحمي سطح البشرة من الفيروسات والبكتيريا وغيرهما من الملوثات".
بفضل الفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية، يعمل زيت اللوز على حماية الشعر من التقصف والتساقط، كما أنه يعزز نموه ويُعيد إليه لمعانه وبريقه، بالتالي يعد بمثابة طوق النجاة للشعر الجاف والخفيف والمجهد بصفة خاصة.
كانت هذه تفاصيل خبر زيت اللوز.. مصدر جمال بشرتك وشعرك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.