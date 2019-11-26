دليلك لاقتناء أفضل هاتف ذكي خلال العام

إذ كنت تفكر في اقتناء هاتف ذكي جديد، فهناك 10 هواتف ذكية تتصدر قائمة أفضل الهواتف التي تم إصدارها خلال 2019، وتقدمها لك "العين الإخبارية" في هذا التقرير:

1- سامسونج جلاكسي إس 10 بلس

2- آيفون 11

3- سامسونج جلاكسي نوت 10 بلس

4- آيفون 11 برو ماكس

5- سامسونج جلاكسي إس 10 إي

6- وان بلس 7 برو

7- جوجل بيكسل 4 إكس إل

8- هواوي بي 30 برو

9- سامسونج جلاكسي إس 10

10- آيفون إكس آر

طرحت سامسونج أحد أحدث إصدارتها في مارس/ آذار 2019 في الأسواق بسعر 600 دولار، وهو يتميز بكاميرا ذكية ثلاثية الأبعاد بدقة 12، +12، +16 ميجا بكسل.هذا فضلاً عن سرعة جيدة بفضل المعالج ثماني النواة 9820 Exynos تكنولوجيا 8 نانو، وتم تدعيم الهاتف ببطارية قوية بسعة 4100 مللي أمبير.طرحت شركة أبل هاتف آيفون 11 في الأسواق خلال سبتمبر/ أيلول الماضي بسعر 700 دولار، مدعوم بمقاس شاشة 6.1 بوصة من نوع LCD، ومعالج Apple A13 بتكنولوجيا تصنيع 7 نانو متر، مما يجعل الهاتف يحظى بسرعة تشغيل عالية.ويتميز الهاتف بزاوية عدسات واسعة لكون الكاميرا الخلفية مزدوجة بدقة 12 و+12 ميجا بكسل، كما أن الكاميرا الأمامية مزدوجة بدقة +12 المدعوم بخاصية وقت الرحلة TOF ثلاثي الأبعاد.في أغسطس/آب الماضي طرحت سامسونج هذ الإصدار الجديد بسعر 800 دولار، والذي يحظى بأفضل شاشة لمسية، وقلم S Pen يعمل عن بعد حتى 10 أمتار وتشغيل التطبيقات دون لمس الشاشة مثل جهاز التحكم عن بعد.كما يتمتع الهاتف ببطارية قوية تصل إلى 4300 مللي أمبير، ومعالج ثماني النواة Exynos 9825 تكنولوجيا 7 نانو.جاء الهاتف ضمن إصدارات أبل في سبتمبر/أيلول الماضي بسعر 1060 دولارا، تعد الرؤية الليلية للهاتف من أفضل مميزاته، فضلاً عن تزويد بشاشة 6.5 بوصة بدقة 2688x 1242.وعملت أبل على معاجلة ضعف سعة البطارية في هذا الإصدار، حيث وصلت بها إلى 4000 مللي أمبير.يلعب سعر الهاتف دورا مهما في إمكانيه تفضيله عن غيره من الهواتف الذكية، إذ يبلغ 420 دولارا، ويتمتع بزاوية كاميرا واسعة ذات خلفية ثلاثية 12، +12، 16 ميجا بايت.وتم تدعيم تدعم البطارية بخاصية الشحن السريع بقوة 15 واط، وتطوير الشحن اللاسلكي ليصبح بتقنية الـ Quick Charge 2.0 بقوة 15 واط أيضا، فضلاً عن تزويده بخاصية الشحن العكسي بقوة 9 واط .أصدرت شركة وان بلس هاتفها الجديد في مايو/ أيار الماضي بسعر 580 دولارا، ويتمتع بكاميرا مميزة للغاية، بفضل الكاميرات الخلفية الثلاثية البالغ دقتها 48، +16، 12 ميجا بايت، والكاميرا الأمامية التي تصل دقة صورها إلى 16 ميجا بايت ومزودة بستاند كاميرا فيديو.هذا فضلاً عن تميز الهاتف بسرعة عالية وأداء قوي، في ظل تزويده بمعالج SDM855 Snapdragon 855 بتقنية الـ 7nm من شركة كوالكم، مع معالج رسومي من نوع Adreno 640 .هو من أحدث إصدارات الهواتف الذكية، حيث تم طرحه بالأسواق في أكتوبر/تشرين الماضي بسعر 900 دولار من جانب شركة جوجل.يحظى الهاتف بتصميم متميز بمقاس شاشة 6.3 بوصة، علاوة على سعة تخزين داخلية تتنوع بين 128 و 256 جيجا بايت، وتزويده بأحدث إصدارات أندرويد 10.كما أن الهاتف يأتي مع كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12.2، + 16 ميجا بكسل، وكاميرا أمامية مزدوجة بدقة 8 ميجا بكسل والمزودة بخاصية وقت الرحلة TOF ثلاثي الأبعاد.طرحت الشركة الصينية هواوي هذا الهاتف قبل 8 أشهر وتحديدا في مارس/ آذار الماضي بسعر 707 دولارات.يتمتع الهاتف بتصميم يخطف العين حيث إنه مزود بشاشة منحنية الجوانب، مع تميزه بمتانة وجودة عالية بفضل تصنيعه من الزجاج مع إطار من معدن الألومنيومكما يتميز هواوي بي 30 برو بكاميرا خلفية رباعية واسعة الزاوية، وتبلغ دقة الكاميرا الأولى 40 ميجا بكسل.زودت سامسونج هذا الهاتف عند إطلاقه في مارس/آذار الماضي بنظام تشغيل أندرويد 9 بي، ويتمتع بشاشة قوية بمقاس 6.1 بوصة من نوع Dynamic AMOLED.يدعم الهاتف خاصية الشحن السريع وتبلغ سعة البطارية 3200 مللي أمبير، ويقدر سعره بـ 515 دولارا.يتميز الهاتف بسعر معقول مقارنة بإصدارات آبل الحديثة حيث يبلغ 500 دولار، ويتميز الهاتف الذي تم طرحه مؤخرًا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بخاصية الشحن السريع واللاسلكي، فيمكن شحن 50% من البطارية البالغ سعتها 2942 مللي أمير في غضون 30 دقيقة فقط.