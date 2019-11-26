شكرا لقرائتكم خبر عن رقم عالمى جديد لأطباء فى الهند..إزالة كلية مريض بحجم 7.4 كجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد أطباء فى الهند التقدم إلى موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية، لتسجيل رقم عالمي جديد، بعد نجاحهم فى إزالة كلية من مريض، بعد تضخمها بشكل كبير، وصلت إلى حجم طفلين صغيرين بمستشفى "سير جانجا رام"، فى دلهي.

وأزال الأطباء الكلية التي بلغ وزنها (7.4 كج – 16.3رطل)، والتي يعتقد أنها أكبر كلية تم إزالتها في الهند على الإطلاق.

وعانى المريض من حالة تسمى "الكلية المتعددة الكيسيات"، وهي عبارة عن خراجات تنمو في جميع أنحاء الجهاز البولي "الكلى"، وتسبب أعراضا خطيرة ومشاكل في عمل الجهاز.

وقال الدكتور ساشين كاثوريا، من مستشفى "سير جانجا رام"، إن الأطباء عموما لن يقوموا بإزالة العضو ما لم تكن هناك أعراض للعدوى، والنزيف الداخلي، لأنهم يؤدون على الأقل بعض وظائف الترشيح في الجسم.

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وأضاف كاثوريا : "لقد أصيب هذا المريض بعدوى خطيرة، ولم يستجب المريض للمضادات الحيوية، وكان حجم الكلى الهائل يسبب صعوبات في التنفس، لذلك لم يكن لدينا خيار سوى إزالته".

وبحسب الدكتور كاثوريا، فإن الأطباء كانوا يتوقعون وجود كلية كبيرة عند إجراء العملية الجراحية، لكنهم صدموا عند مشاهدتها بهذا حجم.

وقال كاثوريا، إن أثقل كلية وفقا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية هو (4.5 كيلوجرام) بدون المسالك البولية، لكن سجلت أوزان كبيرة مع المسالك البولية كان أثقلها في الولايات المتحدة (9 كلج) وفي هولدندا (8.7 كلج).