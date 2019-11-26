الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

يجب أن يتسم مكياج الصباح بالبساطة والهدوء ومن اللازم ألا يشتمل مكياج الصباح على تفاصيل كثيرة، وبالتالي يجب الاقتصار في الأدوات والمستحضرات التي سيتم استخدامها في وضع لمسات المكياج.



وهناك خطوات تعلمك كيف تقومين بإعداد مكياجك في أقل من 5 دقائق، اتبعيها:

- ضعي منظف البشرة الخاص بفترة النهار على بشرتك بمجرد أن تستيقظي من النوم

- اغسليها جيداً بالماء الفاتر.

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- ضعي كريمك المرطب على بشرتك، وهنا يمكنك الاستغناء عن كريم الأساس لأن الكريم المرطب هو الأنسب لفترة الصباح كما أنه يحتوي على عامل حماية من أشعة الشمس.

- قومي بوضع لمسات بسيطة من الماسكرا على رموشك وتذكري أن مكياج الصباح يجب أن يتسم بالبساطة.

- استعملي مرطب وملمع للشفاه مناسب وهنا يمكن الاستغناء عن أحمر الشفاه.

- ضعي لمسات من البودرة الخفيفة على خدودك لان ذلك سيمنح وجهك الجمال والنضارة.

تتناسب هذه الطريقة في المكياج بشكل كبير مع المرأة العاملة أو الفتاة الجامعية التي تخرج للجامعة كل صباح مما يتطلب منها عناية خاصة ومكياج خاص مناسب للعمل والمجهود اليومي المطلوب، وللحصول على أفضل النتائج، مع العلم أن البساطة هي أهم ما يميز مكياج الصباح.