شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي أسرع طريقة لازالة المناكير من دون مزيل الطلاء! والان مع التفاصيل

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 هل تعانين معظم الوقت بعد أن تضعي طلاء الأظافر، أنك لا تجدين مزيل الطلاء؟!.. ننصحك باتباع هذه الطريقة لكي تتجنبي هذه المشكلة.

Advertisements باتباع هذه الطريقة أنت لا تحتاجين المزيل، وكل ما تحتاجينه هو "الفازلين"، والفيديو يوضح الطريقة التي يجب أن نتبعها لإستخدامه.

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