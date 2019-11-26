شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو الفرق بين الجبن الأبيض والجبن الأصفر؟ والان مع التفاصيل

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

يعتبر الجبن بجميع أنواعه من أهم منتجات الألبان المفيدة جدا للصحة، كما أنه يمكن تصنيع الجبن من حليب الأبقار وكذلك حليب الماعز أو الأغنام كما أن انواع الجبن على مستوى العالم تزيد عن خمسمائة نوع حيث نجد الجبن الأبيض والجبن الأصفر والجبن الشيدر وكذلك جبن البارميزان والموزاريلا والسويسري والكثير أيضا من الأنواع الأخرى، ولكن حتى تكون على علم بأهم أنواع الجبن وأكثرها صحة للإنسان فإننا سوف نقوم من خلال هذه المقالة بعرض الفرق بين الجبن الأبيض والجبن الأصفر



أولا: الفوائد الصحية بالنسبة لــ الفرق بين الجبنة البيضاء والصفراء

1 – الفوائد الصحية للجبن الأبيض:

يساعد الجبن الأبيض على الوقاية من السرطان وهذا يرجع إلى احتواءه على حمض اللينوليك وكذلك يحتوي على فيتامين B وهما عاملان قويان الأول في الحماية من السرطان والثاني في الحماية من عدد كبير من الأمراض الأخرى.

يعتبر الجبن الأبيض علاج فعال للأشخاص الذين يعانون من النحافة إذ أنه يساعد على زيادة الوزن بأكثر من طريقة حيث أن الجبن الأبيض يساعد على زيادة وزن العضلات وزيادة الدهون بالإضافة إلى كثافة العظام كما أن الجبن يحتوي على البروتينات والكالسيوم وبالتالي فالجبن يساعد أيضا على تقوية العظام والعضلات.

يقوي العظام ويمنع الهشاشة وهذا يرجع إلى أن الجبن الأبيض يحتوي على نسبة عالية من عنصر الكالسيوم الذي يمنع هشاشة العظام بالإضافة إلى احتواءه على فيتامين B الذي يساعد على امتصاص الكالسيوم.

يساعد الجبن على زيادة أفراز اللعاب في الفم وبالتالي فإن جزيئات الطعام العاقة بالفم والأسنان تزال بشكل طبيعي وبذلك تظل الأسنان نظيفة بالإضافة إلى أن الجبن يحتوي على بعض المواد التي تحافظ على طبقة المينا في الأسنان من خلال تكوين طبقة واقية عليها.

يساعد تناول الجبن أيضا في الحصول على بشرة نضرة وصحية وهذا يرجع إلى أن الجبن الأبيض يحتوي على نسبة من فيتامين B الهام جدا لتعزيز صحة خلايا الجلد.

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وبالإضافة إلى ذلك فإن الجبن الأبيض يحتوي أيضا على فيتامين A وهذا الفيتامين هام ومفيد جدا للمحافظة على صحة العين وعلى تقوية النظر

يحتوي الجبن الأبيض أيضا على بعض المواد المضادة للأكسدة والتي تساعد بدورها في تقوية الجهاز المناعي بالجسم والذي يعتبر خط الدفاع الأول ضد العدوى والطفيليات والجراثيم.

2- الفوائد الصحية للجبن الأصفر:

يحتوي الجبن الأصفر على نسبة عالية من المواد الغذائية كالعناصر المعدنية والفيتامينات والبروتينات الهامة لتعزيز صحة الجسم.

يعتبر الجبن الأبيض أيضا عاملا هاما وقويا في المحافظة على الأسنان من التسوس من خلال زيادة إفراز اللعاب في الفم.

كما أن الجبن الأصفر يعتبر مضاد حيوي قوي ضد عدد كبير من أنواع البكتيريا المختلفة.

أهم ما يميز الجبن الأصفر أيضا احتواءه على نسبة قليلة من سكر اللاكتوز.

يساعد تناول الجبن الأصفر على تقوية العظام وزيادة كثافتها ويمنع إصابتها بالهشاشة وهذا يرجع إلى احتواءه على نسبة عالية من عنصر الكالسيوم.

أهم ما يميز الجبن الأصفر هو أنه يمكن استخدامه في إعداد عدد كبير من الأصناف والوجبات.