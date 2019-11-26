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شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء يكشفون.. هل تغني المُطهّرات عن غسل اليدين؟ والان مع التفاصيل
الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
يلجأ البعض إلى استعمال مُطهّرات اليد؛ اعتقاداً منهم أنها تغني عن غسل اليدين، لكن هذا الاعقاد ليس صحيحا.
وعلى ذلك نفى الخبير الألماني أندريا روكله صحة هذا الاعتقاد الشائع، مؤكداً أن استعمال مطهر اليد لا يحل محل غسل اليدين، لاسيما إذا كانت اليد متسخة بوضوح.
وأوضح روكله " أنه ينبغي استعمال المطهر عند الحاجة بعد غسل اليدين، أي بشكل إضافي، مشيراً إلى أنه ليس من الضروري استعماله في المنزل، باستثناء بعض الحالات، مثلاً عندما يكون أحد أفراد الأسرة مريضاً بعدوى بكتيرية، كالسالمونيلا " .
كما أنه من المفيد استعمال مطهر اليد في حال الإصابة بأحد الفيروسات، مثل الإنفلونزا، لكل من المريض ومَن يعتني به من أفراد الأسرة، بالإضافة إلى أنه من الجيد استعماله قبل وبعد زيارة أحد الأشخاص في المستشفى.
وقد يلزم استعمال مطهر اليد في بعض الوظائف؛ حيث يشكل المطهر بديلاً واقياً للبشرة لدى الأشخاص، الذين تتطلب طبيعة عملهم مثلاً غسل اليدين باستمرار بماء ساخن وصابون شديد، مما يعرض البشرة للإجهاد.
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