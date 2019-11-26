"النوروفيروس" فيروس معدٍ يستوطن الجهاز الهضمي

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وكالة الأنباء الألمانيةالثلاثاء 2019/11/26 01:40 م بتوقيت أبوظبي
النوروفيروس فيروس شديد العدوى
قال طبيب متخصص في أمراض الجهاز الهضمي إن فصل الشتاء يشهد انتشاراً للعديد من الفيروسات مثل النوروفيروس الذي يهاجم الجهاز الهضمي.
وأوضح البروفيسور توماس زويفرلاين، اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي الألماني، أن أعراض الإصابة بالنوروفيروس تتمثل في القيء والإسهال الشديدين وآلام البطن والغثيان، إضافة إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم وآلام الأطراف والصداع والشعور العام بالإعياء.
وأشار إلى أن الإصابة بهذا الفيروس تتسبب في فقدان الجسم كمية كبيرة من السوائل، ما يشكل خطورة على الأطفال والحوامل وكبار السن بصفة خاصة.
وشدد زويفرلاين، على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة أعراض الإصابة به، مع مراعاة الالتزام التام باشتراطات النظافة العامة، مثل غسل اليدين جيداً بانتظام وتنظيف الأسطح والأغراض كمقابض الأبواب جيداً وبانتظام أيضاً.
وقال: "النوروفيروس يندرج ضمن الفيروسات شديدة العدوى، علماً بأنه ينتقل عبر الرذاذ والطعام الملوث ومخالطة المرضى المصابين به".
وأوضح أنه لا توجد أدوية مضادة للنوروفيروس، مشيراً إلى أن العلاج الموصوف يعمد إلى تخفيف المتاعب مثل إمداد الجسم بسوائل كافية مثل الماء والشاي غير المحلى والحساء الخالي من الدهون، لتعويض السوائل المفقودة.
واختتم زويفرلاين حديثه قائلاً: "بعد توقف القيء يمكن تناول أطعمة خفيفة سهلة الهضم مثل البقسماط".
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