شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث عندما تنخفض مستويات الحديد فى الجسم..في اليوم العالمى لنقص المعدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالتزامن مع اليوم العالمى لنقص الحديد، يجب الإشارة إلى أهم أعراض فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

ويمثل الحديد عنصرهام بالجسم الذى يحمل الأكسجين لكافة الخلايا، وتشمل أعراض نقص الحديد وفقا لموقع " ndtv" الهندى "التعب العام، ضيق التنفس ، الأظافر الهشة، تساقط الشعر ، تململ الساق، الصداع المتكرر، الاكتئاب، الدوار، زيادة الحساسية للبرد، ونبضات القلب السريعة أو غيرالمنتظمة، عدم التركيز وغيرها الكثير.

يحدث نقص الحديد في ثلث سكان العالم، ويتم الاحتفال بيوم نقص الحديد في 26 نوفمبر من كل عام، لزيادة الوعي حول الآثار الصحية الخطيرة الناجمة عن نقص الحديد.

وعلى الرغم من أنه يمكن أن يؤثر على أي فئة عمرية، إلا أن انتشاره هو الأعلى بين النساء قبل انقطاع الطمث والأطفال دون سن 5 سنوات، حيث يعد نزيف الحيض الثقيل أوالتهاب بطانة الرحم وفقدان الدم أثناء الولادة من بين الأسباب الرئيسية لفقرالدم الناجم عن نقص الحديد فى السيدات.

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من المهم التأكد من سبب نقص الحديد، فإلى جانب سوء النظام الغذائى والحمل وفقدان الدورة الشهرية، قد تشمل الأسباب الأخرى لنقص الحديد، "النزيف الداخلى أوعدم القدرة على امتصاص الحديد بسبب الاضطرابات المعوية مثل مرض الاضطرابات الهضمية أوالجراحة المعوية "، ويمكن أن يساعد النظام الغذائي الغني بالحديد مع المكملات الغذائية في استعادة مستويات الحديد.

الأطعمة الحيوانية مثل اللحوم الحمراء والدواجن والديك الرومي والكبد والأسماك والبيض

الخضروات الورقية الخضراء مثل السبانخ، البنجر، اللفت.

الخضروات الأخرى مثل البروكلي والبنجروالفطر.

العدس، الفاصوليا، الحبوب الكاملة.

المكسرات وخاصة الفستق والكاجو واللوزوالبذورمثل القرع والسمسم وعباد الشمس والكتان وغيرها.

فول الصويا ومشتقاته مثل حليب الصويا والتوفو.

فواكه مثل الرمان والتوت والتمر والفواكه المجففة مثل المشمش المجفف والخوخ والزبيب وما إلى ذلك.

أفضل مصادر الحديدعوامل تمنع امتصاص الحديد1- يتداخل الكافيين مع امتصاص الحديد من الطعام:

يجب عدم تناول المشروبات التى تحتوى على الكافيين مثل الشاي والقهوة والكحول والشوكولاتة في وجبات الطعام الرئيسية.

2- بعض المواد الغذائية تحتوى على أحماض يمنع امتصاص الحديد

مضادات غذائية معينة مثل حمض الفيتيك تقلل من امتصاص الحديد بنسبة تصل إلى 80 %، وتشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من حمض الفيتيك " الحبوب الكاملة، بما في ذلك النخالة، الأرز البني، الجاودار، والذرة الرفيعة ".