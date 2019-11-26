دراسة: الضوضاء لا تؤثر على ضغط الدم

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

أظهرت دراسة حديثة أن المخاطر الصحية الناتجة عن الضوضاء المستمر لوسائل النقل أقل مما هو مفترض حاليا، وذلك على النقيض من القول الشائع بإن الضوضاء تمثل خطورة كبيرة بالنسبة للقلب وضغط الدم.



وشاركت مجموعة من الباحثين في تخصصات متنوعة في الدراسة التي قامت ببحث أثر الضجيج والضوضاء على الإنسان والمعروفة اختصارا (إن أو أر ايه اتش).

وقام الباحثون بفحص الاثار الصحية الناتجة عن معايشة الضوضاء خلال السفر بالطائرات وفي الشوارع وضوضاء السكك الحديدية في ثلاث مناطق يقع بها مطارات وفحصوا أيضا جودة حياة السكان هناك، والمناطق هي منطقة الراين-ماين ومنطقة كولونيا-بون ومنطقة شتوتجارت بألمانيا.

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وأوضح الباحثون أن الضوضاء الناتج عن وسائل النقل يمكن أن يتسبب في زيادة خطر الإصابة بنوبات اكتئاب وضعف القلب، ولكن على عكس ما أوضحته الدراسات السابقة، أوضح الباحثون أنه لم يثبت لهم خلال أبحاثهم أن هناك تأثيرا لهذه الضوضاء على ضغط الدم.

وأقر العلماء في الدراسة بحدوث تأثير إيجابي على السكان حول مطار فرانكفورت نتيجة حظر الطيران خلال الليل في المطار الواقع بمنطقة (الراين-ماين).

والجدير بالذكر أنه منذ عام 2011 يتم تطبيق فترة استراحة من الطيران خلال الليل لمدة ست ساعات، وأسفر ذلك عن نوم السكان هناك على نحو أفضل، وفقا للدراسة.

وقال "يوهان ديتريش فورنر"، الذي يشغل منصب عضو مجلس إدارة مطار فرانكفورت والمنطقة التي تم إجراء الدراسة بها، أن دراسة (إن أو أر ايه اتش) تعد أكثر دراسة شاملة حتى الآن على مستوى العالم تختص ببحث الآثار الناجمة عن ضوضاء وضجيج وسائل النقل على صحة الإنسان وجودة حياته.