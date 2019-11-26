شكرا لقرائتكم خبر عن في 60 ثانية فقط.. طريقة تبييض الأسنان بقشر البرتقال والان مع التفاصيل

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 يهتم الجميع دائما بالمحافظة على الاسنان ونظافتها بشكل مستمر والحفاظ عليها من التعرض للتسوس لانه يعتبر من اسوء الاشياء فهو يسبب ألما جسديا ونفسيا ويحرج صاحبة فى كثيرا من الاحيان لذا نعرض اليوم طريقة جديدة ومجربة لتبييض الاسنان وجعلها اكثر لمعانا وبريقا كما نشاهدها فى الاعلانات وبطريقة بسيطة ومواصفات سهلة جدا وهى قشر البرتقال.

فنستخدم فى عملية النظيف قشر البرتقال من الناحية الداخلية البيضاء التى لها مفعول السحر وستشاهد بعد التجربة .. فعليكم استخدام الجزء الداخلى من قشر البرتقال فى فرك وتدليك اسنانك لمدة بسيطة حتى تشعر بانها قد تم تنظيفها جيدا وبعد ذلك استخدم فرشاة الاسنان والمعجون الخاص بك لتزيدها بريقا ولتتخلص من بقايا القشر والاشياء التى تظل فى اسنانك وستلاحظ الفرق الكبير من اول مرة ولكن عليك بتكرار هذة العملية لعدة ايام وستلاحظ ان اسنانك بالفعل كأنها تبرق من كثرة اللمعان الذى لم تراه من قبل وذلك بعد اتباع خطوات بسيطة للمحافظة على اسنانك من التسوس وجعلها اكثر لمعاناً وبريقاً .

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