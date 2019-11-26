عادات يومية تمثل خطراً على عيونكم

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

بعض العادات اليومية تمثل خطراً على عيونكم. إذا أردتم أن تحافظوا على نظركم وأن تبقوا عيونكم بحالة جيدة، تفادوا هذه الأخطاء:



1. التعرض لأشعة الشمس بدون نظارات: بالإضافة إلى خطورتها على البشرة، الأشعة فوق البنفسجية هي خطر حقيقي على العينين ويمكن أن تسبب عدة أمراض لهما.

في الربيع أو في الصيف، عندما تكون أشعة الشمس قويّة، حتى لو كانت تحجبها الغيوم، يجب أن ترتدوا نظارات شمس.

2. مشاهدة الأفلام على الكمبيوتر: قد تكون مشاهدة الأفلام أو القراءة على الكمبيوتر أمرًا مغريًا، ولكنها تشكل خطرًا حقيقيًا على النظر. الشاشة تكون على بعد 30 سنتم من عينيكم، وهذا يمكن أن يؤذي النظر وأن يسبب أوجاع رأس.

إذا كنتم مجبرين على أن تمضوا وقتاً طويلاً أمام شاشة الكمبيوتر، خذوا استراحة بين الحين والآخر لتنظروا بعيداً، أبعد ما يمكن، لمدة 5 دقائق على الأقل.

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3. عدم طرف العين: يجب أن نعلم أننا ننسى أحيانا أن نطرف بعينينا عندما نركز على الكمبيوتر في أثناء لعبة، أو خلال مشاهدة فيلم أو عند القراءة. نسيان طرف العيون يسبب تهيجًا فيها وحكة.

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4. القراءة في وسائل النقل: الرحلات الطويلة في أغلب الأحيان مملة، لكن ابتعدوا عن القراءة. في الواقع، القراءة في الباص او في السيارة أمر غير محبذ لأن العيون تكون في حركة مستمرة وتحاول المحافظة على التركيز.

هذا سيجعل العينين تتعبان أكثر بمرتين مما لو كنتم تقرأون في مكان ثابت. هذا قد يسبب أوجاعا في الرأس ورؤية ضبابية.

5. نقص النوم: يسبب نقص النوم هالات وانتفاخاً حول العيون. خلال الليل، تجدد العيون نشاطها وترتاح، لهذا فنقص النوم قد يشكل خطرا حقيقيا على العينين ويسبب جفافهما.