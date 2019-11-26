شكرا لقرائتكم خبر عن وصفات سحرية لإزالة الهالات السوداء والان مع التفاصيل

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

تعتبر الهالات السوداء من المشاكل الجلدية الشائعة التي تتكون تحت العينين . وقد يعاني منا جميع الأفراد سواء الصغار أو الكبار والسبب الرئيسي لها هو أن المنطقة الموجودة حول العين حساسة للغاية وتميل إلي فقدان الرطوبة بسهولة بالمقارنة مع أجزاء الجسم الأخري ويمر الدم في هذه الأوردة ولتكون صبغة مزرقة وتبدو داكنة عند النظر إليها .



كما أن نقص الحديد، الإجهاد، الشيخوخة، قلة النوم، فرط التصبغ حول العينين، كثر الجلوس أمام شاشة الكمبيوتر أو التليفزيون، التعب، الحمل، مشاكل الكبد، سوء التغذية، نمط حياة غير صحي، كل ذلك مجموعة من عوامل ظهور الهالات السوداء .

ولكن لاداعي للذعر، يمكنك إستخدام مجموعة من العلاجات المنزلية الطبيعية التي تساعدك في علاج هذه المشكلة ونقدم لكم مجموعة من الوصفات المنزلية بإستخدام زيت اللوز الذي يعتبر من أفضل زيوت العناية بالبشرة والشعر وفعال جداً في علاج الهالات السوداء .

زيت-اللوز

فوائد زيت اللوز لعلاج الهالات السوداء :

يمتلك زيت اللوز العديد من الخصائص العلاجية الفعالة جداً في علاج الهالات السوداء ومنها ما يلي:-

يعمل كمضاد للإلتهابات التي تقوم بتقليل الهالات السوداء وإنتفاخات العين وبالتالي يمكنك من الحصول علي الإغاثة الكاملة من الإجهاد والتوتر.

يعد زيت اللوز مصدر رائع لفيتامين ك والذي يساعد في علاج تخثر الدم وبذلك تجنب ظهور الهالات السوداء .

كما أنه يحتوي علي حمض palmatic والريتينول والتي تعمل كمرطب جيد للجلد والحصول علي جلد ناعم وأكثر سلاسة .

زيت اللوز مصدر رائع لمضادات الأكسدة التي تقوم بالتخلص من الهالات السوداء وتقليل البقع الداكنة علي الجلد .

بالإضافة إلي أنه مصدر جيد للأحماض الدهنية الغير مشبعة وفيتامين هـ وهي عناصر جيدة للتخلص من المشاكل الجلدية .

يعمل علي تحقيق توازن مستوي الماء في الجلد، مما يساعد في إستعادة رطوبة الجلد .

الطريقة الأولي، تطبيق زيت اللوز مباشرة :

هذه الطريقة بسيطة للغاية، تعتمد علي تطبيق زيت اللوز مباشرة علي الهالات السوداء بإنتظام والتدليك لتنشيط الدورة الدموية وبالتالي التخلص من الهالات السوداء تماماً .

المكونات :

زيت اللوز .

ماء بارد .

الخطوات :

في البداية قبل القيام بأي شئ يجب غسل الوجه جيداً بماء فاتر .

العمل علي تجفيف الوجه بمنشفة ناعمة .

تدليك العين في حركة دائرية وتوزيعه بالتساوي قبل النوم يومياً .

غسل العينين جيداً في صباح اليوم التالي .

يمكنك إستبدال ذلك، من خلال تناول اللوز لمدة 10 أيام متتالية للحصول علي إغاثة فورية .

الطريقة الثانية، زيت اللوز مع العسل :

المكونات :

6-5 قطرات زيت الوز .

1 معلقة كبيرة من العسل .

ماء فاتر .

الخطوات :

تجهيز وعاء صغير لوضع زيت اللوز بداخله .

ضيفي العسل الخام وخلطه جيداً مع زيت اللوز .

طبقي الخليط علي الهالات السوداء تحت العينين قبل النوم .

تركه طوال الليل علي العين ثم غسله بالماء الفاتر في الصباح .

الطريقة الثالثة، زيت اللوز مع الأفوكادو :

يحتوي الأفوكادو علي الأحماض الدهنية والعديد من الفيتامينات الأساسية مثل فيتامين هـ، فيتامين ك، فيتامين هـ، فيتامين ك، فيتامين ب، وكلها عناصر تساعد في ترطيب البشرة بشكل جيد .

المكونات :

5-7 قطرات زيت اللوز .

3 شرائح أفوكادو .

ماء بارد .

الخطوات :

أخذ كمية صغيرة من الأفوكادو والعمل علي هرسه جيداً .

إضافة قطرات زيت اللوز علي الأفوكادو .

قومي بتطبيق الخليط علي الهالات السوداء .

تركه لمدة 15 – 20 دقيقة حتي يجف تماماً ثم العمل علي غسله بالماء البارد وترك البشرة حتي تجف .

ينصح بتكرار ذلك بصورة منتظمة .

الطريقة الرابعة، زيت اللوز مع زيت الياسمين :

يعمل زيت الياسمين الليلي كمادة قابضة ومقاومة للإلتهابات و بذلك علاج العديد من المشاكل الجلدية بما فيها الهالات السوداء التي تتشكل بسبب الإجهاد، قلة النوم أو أي مشاكل صحية أخري.

المكونات :

2 ملاعق زيت اللوز .

2 قطرات من زيت الياسمين .

ماء فاتر .

الخطوات :

تجهيز وعاء صغير لإضافة زيت الياسمين، زيت اللوز، ومزجهم معاً جيداً ثم تطبيق الخليط علي الهالات السوداء.

ترك الخليط لمدة 20 – 30 دقيقة حتي يجف قبل غسله بالماء الفاتر .

الطريقة الخامسة، زيت اللوز مع الحليب البودرة :

المكونات :

زيت اللوز .

حليب مجفف .

الخطوات :

أخذ كميات متساوية من زيت اللوز والحليب البودرة وخلطهم معاً في وعاء صغير .

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تقليب الخليط حتي تحصل علي عجينة متماسكة .

طبقي العجينة علي الهالات السوداء بكميات متساوية وتركه لمدة 10 دقائق حتي يجف تماماً .

العمل علي غسل عينيك بالماء .

يجب أن تكون حذر أثناء التطبيق حتي لا يؤدي إلي إحمرار الجلد .

الطريقة السادسة، زيت اللوز مع زيت البانونج العطري :

يساعد زيت البانونج العطري علي تهدئة الجلد وبالتالي تقليل من أثر الهالات السوداء ويعمل أيضاَ كمسكن ومضاد للإلتهابات .

المكونات :

1 معلقة كبيرة من زيت اللوز .

2 قطرات من زيت البانونج العطري .

الخطوات :

تجهيز وعاء صغير وصب زيت اللوز مع زيت البانونج العطري معاً

تطبيق المزيج علي الهالات السوداء قبل الذهاب إلي النوم .

العمل علي غسله في الصباح وتطبيقه بإنتظام حتي تختفي أثار الهالات السوداء تماماً .

الطريقة السابعة، معجون اللوز :

المكونات :

اللوز .

ماء .

عصير الليمون أو الحليب .

الخطوات :

وضع عدد قليل من اللوز في وعاء، ثم تغطيته بالماء وتركه في الماء حتي يتم نقعه طوال الليل .

وفي الصباح قم بتقشير اللوز والعمل طحن اللوز في الخلاط أو الهاون .

الإستمرار في طحن اللوز حتي يصبح عجينة .

يمكنك إضافة بعض من قطرات عصير الليمون إلي العجينة للحصول علي خصائص التبيض الطبيعية .

بعد ذلك، العمل علي تطبيق المعجون فوق الهالات السوداء وتركه لمدة 20 – 30 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر.

يمكنك تكرار هذه العملية حتي يتم التخلص من الهالات السوداء .

الطريقة الثامنة، التدليك بزيت اللوز :

عند تدليك منطقة أسفل العينين يعمل علي تنشيط الدورة الدموية وبالتالي تقليل اللون الداكن .

المكونات :

زيت اللوز .

قطعة قماش قطنية ساخنة أو باردة .

الخطوات :

في البداية قبل القيام بأي شئ، وضع قطع القماش القطنية الساخنة أو الباردة فوق الهالات السوداء وتركها لمدة 15 – 20 دقيقة .

ثم أخذ القليل من قطرات زيت اللوز بين يديك والعمل علي تطبيقه فوق الهالات السوداء قبل الذهاب إلي النوم والتدليك بلطف في حركات دائرية وتركه فوق عينيك طوال الليل .

الطريقة التاسعة، زيت اللوز مع زيت ماء الورد :

المكونات :

زيت اللوز .

زيت ماء الورد .

قطعة قطن .

الخطوات :

وضع القليل من قطرات زيت اللوز و زيت ماء الورد معاً في وعاء والتقليب جيداً حتي يتم مزجهم .

غمس قطعة من القطن في المزيج ثم وضعها علي الهالات السوداء لمدة 30 – 40 دقيقة قبل غسله .

يساعدك هذا الخليط في تقليل أثر الهالات السوداء .

الطريقة العاشرة، زيت اللوز و الكركم . يحتوي الكركم علي المواد المضادة للأكسدة ومقاومة الإلتهابات التي تقلل من الهالات السوداء .

المكونات :

زيت اللوز .

مسحوق الكركم .

الخطوات :

العمل علي أخذ كمية صغيرة من مسحوق الكركم في وعاء .

ثم إضافة كميات متساوية من زيت اللوز والعمل علي خلطهم جيداً معاً .

تطبيق العجينة علي الهالات السوداء وتركه لبضع دقائق حتي يجف تماماً .

ثم غسله بالماء جيداً حتي يتم التخلص من الهالات السوداء .

نقدم لكم مجموعة من النصائح الفعالة للحصول علي نتائج سريعة دون أي أثار جانبية :

إستخدام الكريمات أو المستحضرات التي تحتوي علي زيت اللوز تساعد في تغذية البشرة وتوحيد لون البشرة بشكل جيد .

يفضل تخزين زيت اللوز في وعاء وفي مكان بارد ومظلم بعيداً عن أشعة الشمس حتي لا تضر بالزيت.

إذا قمت بالإنتظام علي تطبيق الزيت ولم تجد أي نتائج يمكنك إستشارة الطبيب للحصول علي نتائج فورية .

لاينصح بإستخدام النساء الحوامل زيت اللوز إلا بعد إستشارة الطبيب .

يفضل إجراء إختبار الحساسية قبل تطبيق زيت اللوز لأنه قد يؤدي إلي تهيج الجلد الحساس.

عند إستخدام زيت اللوز يفضل زيت اللوز الحلو أو زيت اللوز النقي .

يمكنك الإنتظام علي إستخدام زيت اللوز لإعطاء نتائج مثالية مرتين يومياً لمدة لا تقل عن 2 – 3 أسابيع حتي يتم التخلص من الهالات السوداء تماماً .

يمكنك وضع زيت اللوز في الثلاجة وإستخدام بإنتظام عند الحاجة إليه .

إذا كنت تعاني من حساسية المكسرات لا تحاول أبداً إستخدام زيت اللوز، حتي لا يسبب بعض الأثار الجانبية و رد الفعل التحسسي .

يمكنك إضافة ماء الورد إلي عجينة اللوز قبل تطبيقها علي الهالات السوداء للحصول علي نتائج أفضل .

كل هذه الطرق المذكوره أعلاه فعالة جداً في التخلص من الهالات السوداء ولكن يجب الإنتظام علي إستخدامها لأن العلاجات الطبيعية تحتاج إلي الصبر أثناء تطبيقها .