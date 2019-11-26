صحة ورشاقة

معلومات خطيرة عن صفار البيض

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات خطيرة عن صفار البيض والان مع التفاصيل

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

معلومات خطيرة عن صفار البيض كلنا نعلم فوائد البيض فى بناء الجسم لما يحتويه من بروتينات والتى تساعد على تقوية دمك والتي تعزز عمل الدماغ  لكن تناول كمية كبيرة من صفار البيض أحيانا يكون أكثر خطورة من التدخين لما يسببه من أمراض في القلب والشرايين .

 

 وتوضيحا لما يفعله صفار البيض فى الجسم فإن رواسبه الدهنية تتجمع حول القلب لذا تتسبب فى رفع نسب الإصابة بتصلب الشرايين  لأن هذه الرواسب مسئولة بشكل رئيسي عن أمراض خطيرة ومميتة من أهمها السكتات الدماغية والجلطات  وتبرر هذه النتيجة كمية الكوليسترول الكبيرة الموجودة في صفارالبيض بالتحديد فيما الفوائد الصحية متراكمة في البياض  .

Advertisements

 

وخلال دراسة طبية أجرتها دولة كندا تبين أن تناول صفارالبيض بكميات كبيرة بالتحديد أكثر من 4 بيضات أسبوعيا يعرض القلب إلى خطر كبير قد تصل إلى أنها تكون أكثر من أضرار التدخين ذاته .

 

ولذلك يقوم الطبيب دائما يمنع مريض السكر من تناول صفارالبيض ومن أضراره أيضا أنه يعرض الكبد والكليتين إلى خطر الحساسية وقد يتسبب بطفرات البشرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر معلومات خطيرة عن صفار البيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا