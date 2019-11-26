شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي أعراض مرض الثعلبة وعلاجه ؟ والان مع التفاصيل

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

ُيعتقَد أن داء الثعلبة مرض يصيب جهاز المناعة، حيث تقوم خلايا المناعة في الجسم بمهاجمة بصيلات الشعر، ما يؤدّي إلى تساقط الشعر، ويسبّب هذا المرض إزعاجاً شديداً لعدد كبير من الأشخاص المصابين به نظراً إلى طابعه المزمن والانتكاسي.



وتظهر الثعلبة على شكل بقع دائرية أو بيضوية حليقة الشعر في أماكن مختلفة من فروة الرأس. في حين يتساقط الشعر لدى البعض في منطقة واحدة من الرأس، يمكن أن ينتشر داء الثعلبة في أجزاء عدة من الرأس لدى البعض الآخر، أو حتى هناك من قد يصاب بالصلع التام.

إذا كان لديك داء الثعلبة ، قد يكون لديك واحد أو أكثر من الأسباب التالية :

1. فقدان الشعر : المشكلة غالبا ما تبدأ بتكون بقع صلعاء يصل حجمها الى حجم العملة المعدنية، وسوف تلاحظ أول مشكلة عندما ترى كتل من الشعر على وسادتك أو في الحمام . يحدث فقدان الشعر في الغالب من فروة الرأس , ولكن يمكن أن يصل الى فقدان شعر الحاجبين، الرموش، اللحى او أي مكان يوجد به شعر مما يؤدي الى تكون بقع صلعاء تختلف في الحجم .

2. ظهور بعض الشعيرات القصيرة داخل أو على حواف بقع الصلع .

3. فقدان الشعر على نطاق واسع : مع الوقت، بعض المرضى يصبحون صلع نهائيا , و يحدث عندهم فقدان لبعض الشعر من الجسم أيضا .

داء الثعلبة غالبا ما يبدأ بطيء و على نحو سلس ثم يتحول الى صلع كامل .

4. مشاكل الأظافر : وهي من علامة من علامات الثعلبة و يمكن أن يؤثر على أظافر اليدين والقدمين ويكون بها خدوش متناهية الصغر وظهور بقع بيضاء أو خطوط، تفقد تألقها،أو تصبح رقيقة وتتكسر بسهولة .

من هم الاشخاص المعرضون لداء الثعلب ؟؟

يمكن أن يصاب اي شخص بهذا النوع من فقدان الشعر في أي سن , وغالبا ما يبدأ في مرحلة الطفولة ، واغلب المرضى الذين يعانون من داء الثعلبة يكون لدى أحد أفراد الأسرة هذا المرض .

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الأشخاص الذين يعانون من داء الثعلبة يكونون معرضون لمخاطر مثل :

• مرض الغدة الدرقية أو البهاق ( ظهور بقع من الجلد افتح من الجلد الاصلي )

• الربو والحساسية، وحمى القش (حساسية الأنف)

• وجود أقارب لديهم الربو، و الحساسية، أو أحد أمراض المناعة الذاتية مثل مرض السكري نوع 1 .

علاج داء الثعلبة :

1- الستيرويدات القشرية : هذا الدواء يقلل النظام المناعي , ويمكن أن يحقن في الأماكن التي تعاني من فقدان الشعر , او استخدام مرهم موضعي (يوضع على الجلد) و قد يكون كريم او محلول , ويمكن تناوله عن طريق الفم في شكل حبوب كورتيكوستيرويد .

يستغرق العلاج حوالي 3 إلى 6 أسابيع حيث يبدأ نمو الشعر بعد حوالي 4 أسابيع من بدايه العلاج و في بعض الأحيان قد يستغرق وقتا أطول .

الستيرويدات الموضعية هي أقل فعالية من الحقن , ولكن غالبا ما يكون أفضل في علاج الأطفال . يمكن لحبوب كورتيكوستيرويد ان يكون لها آثار جانبية خطيرة , لذلك قد تكون خيار اخير لدى اطباء الجلدية .

2. مينوكسيديل : دواء إعادة نمو الشعر، مينوكسيديل 5٪ يساعد بعض المرضى في إعادة نمو الشعر , ويمكن لكلا من الأطفال والبالغين استخدامه . يستخدم مرتين في اليوم لفروة الرأس، الحواجب، أو اللحية , و الشعر الجديد قد يبدأ في النمو خلال 3 أشهر .

3. أنثرالين : هذا الدواء يغير وظيفة الجلد المناعية , حيث ان المريض يضعه على الجلد ويتركه لمدة 20 إلى 60 دقيقة , ثم يتم غسله لتجنب حساسية البشرة .

4. دايفين كريبتون : يتم وضع هذا الدواء على الجلد الأصلع ويمكن ان يسبب حساسية قليله , ويمكن للمريض ان يعاني من احمرار، تورم، و حكة , و هذه يعتبر رد فعل الجهاز المناعي ، الامر الذي ادى لإرسال خلايا الدم البيضاء على سطح فروة الرأس لمحاربه الالتهابات .مع هذا العلاج يمكن أن تستغرق 3 أشهر حتى تظهر نتائج لنمو الشعر الجديد.