شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحافظ علي رطوبة وصحة جلدك في الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة يتعرض الجلد للجفاف والتقشير، وذلك بسبب عدم تناول كميات وفيرة من الماء والتعرض الدائم للهواء البارد، خلال الأسطر التالية يقدم الخليج 365 العديد من النصائح للحد من التعرض لأي مشاكل في الجلد خلال فصل الشتاء، وذلك وفقا لموقع "healthline".

نصح التقريربضرورة تناول الكرنب فهو من الخضروات الغنية بفيتامين سي الهامة لصحة الجلد والبشرة، وأيضا يساهم بشكل كبير في الحد من التعرض للالتهابات الجلدية، لأنه غنية أيضا بنسبة عالية من الألياف، ولذا فهوغذاء جيد لك خلال فصل الشتاء.

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أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة أن تناول فصوص الثوم يوميا يساهم بشكل كبير في الحد من التعرض لأي مشاكل صحية خاصة بالجلد، وأيضا يساهم في تقوية الجهاز المناعي بشكل كبير، ويقلل فرص الإصابة بالالتهابات الجلدية.

ونصحت بعض الدراسات أن تناول مشروب الزنجبيل يحافظ علي صحة الجلد خلال فصل الشتاء، ويقلل من فرص الإصابة بأي مضاعفات صحية بها، وأيضا الليمون له نفس الفائدة بالإضافة إلي أنه غني بفيتامين سي الذي يساهم في انتاج الكولاجين في الجسم.

كما نصحت العديد من الدراسات الطبية بضرورة تناول العسل الأبيض، لأنه يساهم بشكل كبير في الحفاظ علي صحة الجلد، ولذا عليك تناول هذه الأطعمة والمشروبات دائما لأنها تحافظ علي الجلد والبشرة خلال فصل الشتاء.