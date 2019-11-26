شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الالتصاقات الداخلية فى الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعرض نسبة كبيرة من الأشخاص للإصابة بالالتصاقات الداخلية في الجسم، وهذا الأمر يتسبب في تعرضهم للعديد من المشاكل الصحية في حالة اهمال العلاج، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على كل ما يخص هذا الأمر وذلك وفقا لموقع " webmd و innovativegyn".

ما هو الالتصاقات الداخلية؟

الالتصاقات الداخلية هي اتحاد نسيج لعضوين في الجسم معا، وهذا الاتحاد لا يصلح ان يحدث لأن هذان العضوان لا يصلحان للارتباط معا.



الالتصاقات الداخلية

ما هي الأماكن التي يحدث بها الالتصاقات الداخلية؟

تحدث الالتصاقات الداخلية في الجسم دائما في بعض الأماكن وهي المعدة أو في الحوض أو القلب.



اعراض الالتصاقات الداخلية

لماذا يحدث الإصابة بالالتصاقات الداخلية؟

يتعرض الشخص للإصابة بالالتصاقات الداخلية نتيجة للخضوع للعمليات الجراحية أو العدوي، أو نتيجة للخضوع للعلاج الإشعاعي.

ما هي أنواع الالتصاقات الداخلية؟

هناك أنواع عديدة للإصابة بالالتصاقات الداخلية ومنها:

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-التصاقات في البطن، وهذا الأمر يحدث عادا بعد الخضوع للعمليات الجراحية، والالتصاقات هنا تعني انسداد في الأمعاء الدقيقة وتتسبب في تعرض المصاب لألم شديد في الحوض.

-التصاقات في الحوض، أي يمكن أن يحدث الالتصاقات في الرحم أو المبيض أو قناة فالوب أو في المثانة، وأيضا هذا النوع يصاب به الشخص بعد الخضوع للعمليات الجراحية أو عند التعرض لالتهاب في الحوض نتيجة عدوي ما، وهذا النوع خطير لأنه في حالة اهماله يتسبب في العقم.

-التصاقات في القلب، هذا النوع يصاب به الشخص نتيجة للإصابة بالحمي الروماتيزمية التي تتسبب في التصاقات في صمام القلب وهذا الأمر يتسبب في تعطيل عمل القلب.



علاج الالتصاقات الداخلية

ما هي أسباب الإصابة بالالتصاقات الداخلية؟

الأسباب المؤدية للإصابة بالالتصاقات الداخلية ترجع إلى بعد الجراحة أو عند تعرض الشخص للعدوي أو الخضوع للعلاج الاشعاعي.

ما هي أعراض الالتصاقات الداخلية؟

في بداية الإصابة بالالتصاقات الداخلية لا يشعر المريض بأي ألم، ولكن عند تطور الأمر يزداد الأمر سواء ويشعر الشخص بألم عند عملية التنفس، أو عند ممارسة التمارين الرياضية وفي حالة الالتصاقات في الرحم فالأعراض تكون ألم شديد أثناء العلاقة الحميمة، وفي القلب يشعر المصاب بألم في الصدر.

ما هو علاج الالتصاقات الداخلية؟

في بداية المر يقوم الطبيب بطلب اجراء منظار على البطن والحوض والقلب، وفي حالة اكتشاف الالتصاق يقوم من تلقاء نفسه بفك هذا الأمر في نفس اللحظة، كما يطلب الطبيب إجراء بعض الفحوصات اللازمة كتحليل صورة الدم الكاملة، وأشعة مقطعية على البطن.