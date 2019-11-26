كيف تحافظ المرأة الاربعينية على صحتها؟

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

على المرأة الاربعينية المحافظة على سلامتها النفسية عبر إستغلال الوقت بالامور المهمة التي تفيدها وأسرتها، وهناك أمور يجب اتباعها للمحافظة على صحتها وهي:



أولاً: تحتاج المرأة بعد الاربعين لسعرات حرارية أقل لذا عليها التنبه الى نوعية الطعام التي تتناوله وتبتعد عن المأكولات الدسمة والمقلية، في المقابل يجب أن تكثر من الخضروات وخصوصاً الورقية والحمضيات لاحتوائها على الفيتامينات.

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ثانياً: إن عنصر الكالسيوم ضروري في هذه الفترة من العمر لسلامة العظام، ومن أهم مصادره الحليب واللبان والاجبان وخصوصاً تلك المنزوعة الدسم او القليلة الدسم.

ثالثاً: بجب على المرأة الاربعينية أن تتناول السوائل بكميات وافية، مثل المياه والعصائر والمشروبات العشبيه مثل الشاي الاخضر. والابتعاد بالمقابل عن المشروبات التي تحتوي على كافين.

رابعاً: لابد من ممارسة رياضات معينة مثل المشي والجري وغيرها.