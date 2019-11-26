للطرق على رائحة فمك منعشة!

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

إن عدم اتباع إرشادات نظافة الفم والأسنان إضافة الى ممارسة بعض العادات غير الصحية (كالتدخين) أو تناول بعض أنواع الأطعمة (كالثوم و البصل أو منتجات الحليب) قد يساهم في رائحة فم غير مرغوب بها، لكن هناك خطوات تساعدك على التخلص من رائحة الفم غير المرغوب بها، وهي:



- قم بمراجعة طبيب أسنانك بانتظام على الأقل مرتين في السنة.

- عليك تفريش أسنانك ولسانك بعد كل وجبة طعام تتناولها باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد لإزالة بقايا الطعام والبلاك.

- عليك باستبدل فرشاة أسنانك بأخرى جديدة كل شهرين أو ثلاثة.

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- استخدم خيط الأسنان مرة كل يوم.

- إذا كنت من مستخدمي طقم الأسنان فعليك بإزالته قبل النوم وتنظيفه جيدا قبل استخدامه عندما تستيقظ.

- عليك بالتوقف عن التدخين أو عن تناول منتجات التبغ المختلفة.

- أخيراً إشرب الماء و بكثرة وتناول منتجات اللبان، لأن ذلك يساهم بدرجة كبيرة في ترطيب فمك وحلقك باستمرار و إلى زيادة كمية اللعاب في الفم.