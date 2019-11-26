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شكرا لقرائتكم خبر عن للطرق على رائحة فمك منعشة! والان مع التفاصيل
الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
إن عدم اتباع إرشادات نظافة الفم والأسنان إضافة الى ممارسة بعض العادات غير الصحية (كالتدخين) أو تناول بعض أنواع الأطعمة (كالثوم و البصل أو منتجات الحليب) قد يساهم في رائحة فم غير مرغوب بها، لكن هناك خطوات تساعدك على التخلص من رائحة الفم غير المرغوب بها، وهي:
- قم بمراجعة طبيب أسنانك بانتظام على الأقل مرتين في السنة.
- عليك تفريش أسنانك ولسانك بعد كل وجبة طعام تتناولها باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد لإزالة بقايا الطعام والبلاك.
- عليك باستبدل فرشاة أسنانك بأخرى جديدة كل شهرين أو ثلاثة.
- استخدم خيط الأسنان مرة كل يوم.
- إذا كنت من مستخدمي طقم الأسنان فعليك بإزالته قبل النوم وتنظيفه جيدا قبل استخدامه عندما تستيقظ.
- عليك بالتوقف عن التدخين أو عن تناول منتجات التبغ المختلفة.
- أخيراً إشرب الماء و بكثرة وتناول منتجات اللبان، لأن ذلك يساهم بدرجة كبيرة في ترطيب فمك وحلقك باستمرار و إلى زيادة كمية اللعاب في الفم.
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