أسباب للصلع احذرها كي لا تفقد شعرك أكثر!

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

الكثير من الأسباب تقف وراء الإصابة" بالصلع"، وعلى عكس المعتقد فالصلع له الكثير من الأسباب، وهو ما يجعله من أكثر الأعراض المرضية المستعصية، فالسبب الوراثى أهم هذه الأسباب، ولكن الكثير من الأسباب الأخرى تقف وراء الإصابة بالصلع أو تساقط الشعر بغزارة.



الصلع مشكلة يعانى منه الرجال والنساء الدكتور أيمن محمد أخصائى الجلدية أوضح أن الصلع له الكثير من الأسباب، والتى يجهلها البعض اعتقادا منهم أن الصلع له سبب واحد وهو العامل الوراثى، دون العلم بأن النظام الغذائى والحياتى، وبعض الأمراض كالنفسية والمرضية تصبح سببا فاعلا فى الإصابة بالصلع دون الحاجة لأسباب جينية.

أهم أسباب الإصابة بالصلع :

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1- استخدام الكثير من المستحضرات غير الطبيعية كـ"الجل" وغيره، يساعد على الإصابة بالصلع

2- بعض أنواع العلاجات والعقاقير والأدوية، كالعلاج الكيماوى وبعض أدوية الهرمونات

3- اضطراب الهرمونات فى الجسم سواء الهرمونات الأنثوية أو الذكرية يساعد على الإصابة بالصلع

4- الأسباب الجينية والوراثية والتى تلعب دورا هاما فى خسارة الشعر والإصابة بالصلع فى سن مبكرة

5- بعض الاضطرابات النفسية والأمراض النفسية التى تعد سببا حقيقيا فى الإصابة بالصلع، كالإصابة بالقلق النفسى، والخوف البالغ، والتوتر الشديد، أو بعض العادات غير الصحية المتلازمة لدى البعض، بشد الشعر باليد واقتلاعه، كلازمة تصيب بعض المضطربين نفسيا