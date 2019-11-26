شكرا لقرائتكم خبر عن جراحه استئصال المرارة أنواع.. اعرف ازاى بيتم اجراؤها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاستئصال الجراحي للمرارة قد يكون القرار النهائى للتخلص من آلام ومشاكل هذا العضو الصغير الشبيه بالحويصلة والتى تقع بالقرب من الكبد في الجانب الأيمن العلوي من البطن، المرارة موصلة بالقناة الرئيسية التي تحمل الصفراء من الكبد إلى الأمعاء.

والصفراء تساعد الجسم على تحطيم وامتصاص الدهون، المرارة هى منطقة التخزين المؤقت للصفراء وتحدث تقلصات بالمرارة لضغط الصفراء الزائدة داخل الأمعاء للمساعدة على الهضم، وفقا لموقع " medicalnewstoday".

هناك طريقتان لإزالة المرارة:

الجراحة التقليدية

يقوم الجراح بعمل فتح فى البطن وإزالة المرارة من خلال شق يبلغ طوله حوالي 6 بوصات ثم يتم عمل غرز بالبطن لغلق الجرح مرة أخرى.

الجراحة بالمنظار

يقوم الجراح بعمل أربع شقوق صغيرة (أقل من بوصة) لإدخال المناظير والأدوات. المنظار الجراحي هو أداة تشبه الأنبوب مع كاميرا للعرض ، ويمكن للجراح من خلالها توجيه الأدوات الجراحية لإزالة المرارة، يتم قطع المرارة بعيدا عن الكبد والقناة الصفراوية وإزالتها من خلال واحدة من الشقوق الصغيرة.

Advertisements

نوع الجراحة يرجع للحالة الصحية للمريض ، حيث تُستخدم الجراحة التقليدية إذا كان المريض الشخص يعاني من ندبات كبيرة في البطن من جراحة سابقة أو التهاب شديد أو عوامل أخرى تجعل الجراحة بمنظار البطن صعبة للغاية ومحفوفة بالمخاطر.

معظم الناس ليس لديهم أي آثار جانبية من العيش دون المرارة، يمكن للصفراء أن تنتقل مباشرة من الكبد إلى الأمعاء ، وبالتالي فإن المرارة ليست ضرورية عادة، في بعض الأحيان ، يلاحظ الكثيرين ممن أزالوا المرارة إلى اصابتهم بالإسهال .

يقوم الجراحون بإزالة المرارة لمنع حدوث مضاعفات حصاة المرارة ، وهي كتل تشبه الصخور التي تتشكل داخلها، يمكن أن تسبب أعراض حصاة المرارة أعراضًا بسيطة مثل آلام التشنج المتقطعة بعد تناول الطعام ، ولكنها قد تؤدي أيضًا إلى التهاب المرارة والتهاب القناة الصفراوية أو التهاب البنكرياس.

كيف يتم التجهيز لجراحة استئصال المرارة:

قبل أسبوع تقريبًا من الجراحة ، ستحتاج إلى التوقف عن تناول الأدوية التى تؤثر على سيولة الدم بدءًا من منتصف الليل في الليلة التي تسبق الجراحة ، يجب ألا تأكل أو تشرب أي شيء هذا يقلل من خطر القيء أثناء الجراحة، وخلال الجراحة يتخدع المريض للتخدير العام.