شكرا لقرائتكم خبر عن للسيدات فقط.. حبوب منع الحمل تزيد من فرص الإصابة بالكلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكلف هو حالة تصبح فيها مناطق الجلد أغمق من الجلد المحيط بها يحدث عادة على الوجه، وخاصة الجبهة والخدين وفوق الشفة العليا، وهى حاله مرضية تصيب النساء أكثر من الرجال، وعادة ترتبط بالتغيرات الهرمونية.

ووفقا لموقع " medicalnewstoday" التغيرات الهرمونية هي السبب في ظهور بقع الكلف الداكنة أثناء الحمل ، أو إذا كانت المرأة تتعاطى العلاج بالهرمونات البديلة أو وسائل منع الحمل عن طريق الفم.

الكلف أثناء الحمل شائع نسبيا، في بعض الأحيان يطلق عليه "قناع الحمل" عادةً ما تستمر البقع الداكنة حتى ينتهي الحمل.

أهم عامل في تطور الكلف هو التعرض لأشعة الشمس، إن استخدام الأدوية التي تجعل البشرة حساسه لأشعة الشمس (الحساسية للضوء) يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالكلف، يمكن أن تشمل هذه بعض مستحضرات التجميل والأدوية المستخدمة لعلاج مشاكل المبيض أو الغدة الدرقية .

الحماية من الشمس هي جزء ضروري من علاج الكلف على سبيل المثال ، فإن النساء الحوامل أو اللائي يتناولن أدوية هرمونية ويتجنبن الشمس أقل عرضة للإصابة بالكلف من النساء اللائي يقضين الكثير من الوقت في الشمس.

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اعراض الاصابة بالكلف

تظهر بقع داكنة من الجلد على الجبهة أو المعابد أو الخدين أو أعلى الشفة العليا، والأعراض تجميلية تمامًا ولن تكون البشرة الداكنة مؤلمة.

عادةً ما تستمر البقع الداكنة حتى ينتهي الحمل أو تتوقف عن تناول الأدوية الهرمونية وتحمي من أشعة الشمس، تتلاشى البقع تدريجيا على مدى عدة أشهر، عند الكثيرين لا يختفي اللون تمامًا، وأفضل طريقة لمنع الكلف هي الحد من تعرض الجلد لأشعة الشمس .

طرق علاج الكلف

مع استقرار الهرمونات ، تتلاشى عادة بقع الكلف الداكنة، غالبًا ما ترى النساء اللائي يصبن بالكلف نتيجة الحمل البقع تتلاشى بعد أشهر من ولادة الطفل، غالبًا ما ترى النساء اللائي يتناولن موانع الحمل الفموية أو العلاج الهرموني البديل البقع تتلاشى بمجرد أن يتوقفن عن تناول الأدوية.