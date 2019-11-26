شكرا لقرائتكم خبر عن 4 فوائد لا تعرفها للقرنفل أهمها تعزيز صحة الكبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

القرنفل هي براعم الزهور لشجرة القرنفل، وهي خضراء دائمة ويمكن إضافتها كنكهة إلى المشروبات الساخنة والكوكيز والكعك.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HealthLine"، قد تعرف القرنفل كأحد المكونات الرئيسية فى التوابل الأساسية في المطبخ الهندي، وبالإضافة إلى نكهتها الحلوة العطرية ، تشتهر القرنفل بخصائصها الطبية الفعالة.

وفي الواقع ، وجدت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن المركبات الموجودة في القرنفل قد يكون لها العديد من الفوائد الصحية ، بما في ذلك دعم صحة الكبد والمساعدة في استقرار مستويات السكر في الدم.

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ونستعرض فى هذا التقرير 4 فوائد صحية لتناول القرنفل، وتشمل:



1. يحتوي على العناصر الغذائية الهامةيحتوي القرنفل على ألياف وفيتامينات ومعادن ، لذا فإن استخدام القرنفل الكامل أو المطحون لإضافة نكهة إلى طعامك يمكن أن يوفر بعض العناصر الغذائية المهمة، ويمكن للألياف أن تساعد في منع الإمساك وتعزيز الانتظام ، وقد يساعد فيتامين C في تقوية جهاز المناعة لديك وفيتامين K عنصر غذائي مهم لتجلط الدم.



2. القرنفل غنى بمضادات الأكسدة 2. القرنفل غنى بمضادات الأكسدة بالإضافة إلى احتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة، فإن القرنفل غني بالمواد المضادة للأكسدة، وتعتبر مضادات الأكسدة هي المركبات التي تقلل من الإجهاد التأكسدي، والتي يمكن أن تسهم في تطور المرض المزمن، ويحتوي القرنفل أيضًا على مركب يسمى الأوجينول ، والذي ثبت أنه يعمل كمضاد للأكسدة الطبيعي. 3. القرنفل يحمي من السرطانتظهر بعض الأبحاث أن المركبات الموجودة في القرنفل يمكن أن تساعد في الحماية من السرطان، ووجدت إحدى الدراسات أن مستخلص القرنفل ساعد في وقف نمو الأورام وعزز موت الخلايا السرطانية، كما ثبت أن الأوجينول الموجود في القرنفل له خصائص مضادة للسرطان. 3. القرنفل يحمي من السرطانتظهر بعض الأبحاث أن المركبات الموجودة في القرنفل يمكن أن تساعد في الحماية من السرطان، ووجدت إحدى الدراسات أن مستخلص القرنفل ساعد في وقف نمو الأورام وعزز موت الخلايا السرطانية، كما ثبت أن الأوجينول الموجود في القرنفل له خصائص مضادة للسرطان.





4. القرنفل يقتل البكتيريالقد ثبت أن للقرنفل خصائص مضادة للميكروبات ، مما يعني أنها يمكن أن تساعد في وقف نمو الكائنات الحية الدقيقة مثل البكتيريا، أظهرت إحدى الدراسات أن زيت القرنفل الأساسي كان فعالًا في القضاء على ثلاثة أنواع شائعة من البكتيريا ، بما في ذلك E. coli ، وهي سلالة من البكتيريا التي يمكن أن تسبب، التشنجات والإسهال والتعب وحتى الموت.