شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح طبية لمريض الذئبة الحمراء أبرزها تجنب التعرض للشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض الذئبة الحمراء يعد من الأمراض الخطرة التي يتعرض الجسم بالإصابة بها، وهذا المرض يعد من الأمراض المناعية التي تتسبب في مهاجمة الجهاز المناعي لذاته، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أهم النصائح الطبية التي تساهم بشكل كبير في التقليل من التعرض لمضاعفات المرض، وذلك وفقا لموقع "healthline و webmed".

من أهم النصائح الطبية التي يجب على المريض القيام بها هي المتابعة مع الطبيب المعالج له بشكل دائم، وعلى المريض القيام بإجراء فحوصات منتظمة للحفاظ على صحته وتجنب التعرض للإصابة بأي مضاعفات أو لتجنب هجمات أعراض الذئبة الحمراء الشديدة والمفاجئة للجسم.



الذئبة الحمراء

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علي مريض الذئبة الحمراء تجنب التعرض لأشعة الشمس القوية لأنها تعمل على تحفيز الجسم وتنشيط المرض ويتسبب في ذلك حدوث هجمات مفاجئة للجسم، ولذا على مرضى الذئبة عند تعرضهم للشمس وضع واقي الشمس للحفاظ على أجسامهم.

من أهم النصائح الخاصة لمرضي الذئبة الحمراء ممارسة التمارين الرياضية بانتظام فهذا الأمر يحافظ بشكل كبير علي صحة العظام وتنشيط خلايا الجسم وتقوية الجهاز المناعي، وأيضا الوقاية من النوبات القلبية.

الغذاء دواء لكل داء، فتناول مريض الذئبة الحمراء للأطعمة الصحية الغنية بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم تعد من الحيل الجيدة التي تقلل من التعرض لأي مضاعفات صحية، ولذا عليك الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د كالخضراوات والتونة، وأيضا الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم.