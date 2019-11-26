اسباب الحمل خارج الرحم عديدة التدخين أبرزها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعرض العديد من النساء لبعض المشاكل خلال فترة الحمل كالنزيف والألم وعند الذهاب للطبيب قد تكتشف أنهن يعانين من الحمل خارج الرحم، هذا الأمر الذي يطلق عليه حالة غير طبيعية للحمل، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أسباب الحمل خراج الرحم، وذلك وفقا لموقع " merckmanuals".



اسباب الحمل خارج الرحم

الحمل الطبيعي يحدث عندما تنتج البويضات من المبيض، وتتجه إلى الرحم عن طريق قناة فالوب، وفي حالة حدوث اللقاح يحدث الحمل، عندما تندمج البويضة مع الحيوان المنوي للرجل، وتبقي البويضة الملقحة في قناة فالوب لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام قبل انتقالها للرحم للتعشيش في جدار الرحم وتكبر حتي تصبح جنين، ولكن في حالة الحمل خارج الرحم فالبويضة الملقحة تعشش داخل قناة فالوب أو في البطن فيصبح التعشيش خارج الرحم وليس بداخله، ولهذا يدعي الحمل خارج الرحم.



اسباب الحمل خارج الرحم 2

هناك العديد من الأعراض التي تشعر بها المرأة التي تعاني من الحمل خارج الرحم، منها الألم الشديد في الحوض الذي يصاحبه نزول نزيف علي المرأة، بالإضافة إلي شعورها بالغثيان والقيء الشديد، وألم شديد وتشنجات في البطن، وألم شديد في الكتف والرقبة والمعدة، كما تشعر المرأة بصداع شديد، وفي حالة وجود نزيف شديد عليكي الذهاب بشكل مباشر للطبيب.

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اسباب الحمل خارج الرحم3

اسباب الحمل خارج الرحم

هناك العديد من أسباب الحمل خارج الرحم، ومنها إصابة المرأة بتلف في أحدي قنوات فالوب فهذا الأمر يتسبب في عدم ذهاب البويضة الملقحة للرحم، وهذا هو السبب في حدوث التعشيش الخاص بالبويضة لقناة فالوب أو في البطن.



اسباب الحمل خارج الرحم 1

وهناك بعض العوامل التي تعد من اسباب الحمل خارج الرحم، ومنها سن المرأة فلهوا عامل كبير في زيادة فرص الحمل خارج الرحم، وأيضا التدخين مع الإصابة بالتهابات في المهبل، وأيضا الاضطرابات الهرمونية، تزيد من فرص الإصابة بالحمل خارج الرحم.

وفي حالة إثبات أن هذه السيدة تعاني من الحمل خارج الرحم فيجب التخلص من الاسباب والأعراض لتجنب التعرض للتسمم، فيقوم الطبيب بالعلاج عن طريق الأدوية أو الجراحة على حسب الحالة.