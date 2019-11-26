شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الفشل الكلوي الحاد أعراضه وأسبابه وعلاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الفشل الكلوي هو تلف مؤقت أو دائم للكلى يؤدي إلى فقدان وظائف الكلى الطبيعية، عندما تفشل الكلى بشكل دائم في العمل، وهناك نوعان من الفشل الكلوى منها الحاد والمزمن، وفقاً لموقع stanfordhealthcare، وفى هذا التقرير نتعرف على أعراض الفشل الكلوي وأسباب الإصابة والعلاج .

والفشل الكلوي الحاد يبدأ فجأة فى حين أن الفشل الكلوي المزمن يتطور ببطء على مدى ثلاثة أشهر على الأقل.



الفشل الكلوي

الفشل الكلوي الفشل الكلوي تختلف أعراضه تبعا لنوعه، وقد تكون أعراض الفشل الكلوي الحاد والمزمن مختلفة وقد تشبه الحالات الأخرى أوالمشكلات الطبية. اعراض الفشل الكلوي الحاد

أعراض الفشل الكلوي الحاد تعتمد على الحالة الأساسية، قد تشمل الأعراض:

-نزيف (نزيف غير عادي).

-حمى.

-الضعف والتعب.

-إعياء.

-طفح جلدي.

-الإسهال أو الإسهال الدموي.

-ضعف الشهية.

-القيء الشديد.

-ألم البطن.

-ألم في الظهر.

-تشنج العضلات.

-كثرة التبول أو قلة التبول.

-جلد شاحب.

-نزيف في الأنف.

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-تورم الأنسجة.

-التهاب العين.

-كتلة البطن.



الفشل الكلوي اعراضه

أسباب الفشل الكلوي الحاد

الفشل الكلوي الحاد يحدث لمجموعة من الأسباب تشمل ما يلي:

-احتشاء عضلة القلب - نوبة قلبية قد تؤدي إلى الفشل الكلوي المؤقت.

-تلف الكلى الذي يمكن أن يحدث من انهيار العضلات، يمكن أن تحدث هذه الحالة بسبب الجفاف الشديد أو العدوى أو غيرها من الأسباب.

-انخفاض تدفق الدم إلى الكليتين لفترة من الزمن، قد يحدث هذا من فقدان الدم أو الصدمة.

- انسداد المسالك البولية.

-متلازمة انحلال الدم البولية.

-تناول بعض الأدوية.

-التهاب كبيبات الكلى- وهو نوع من أمراض الكلى التى تضعف قدرة الكلية على ترشيح البول، التهاب كبيبات الكلى قد يؤدي إلى الفشل الكلوي المزمن في بعض الأشخاص.

-أي حالة قد تؤدي إلى إضعاف تدفق الأكسجين والدم إلى الكلى مثل السكتة القلبية.



الفشل الكلوي

علاج الفشل الكلوي

الفشل الكلوي يعتمد في علاجه على مدى المرض وكذلك:

-عمرك والصحة العامة والتاريخ الطبي.

-نوع مرض الكلى (حاد أو مزمن).

-السبب الكامن وراء المرض.