كل ما تريد معرفته عن الفشل الكلوي الحاد أعراضه وأسبابه وعلاجه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الفشل الكلوي هو تلف مؤقت أو دائم للكلى يؤدي إلى فقدان وظائف الكلى الطبيعية، عندما تفشل الكلى بشكل دائم في العمل، وهناك نوعان من الفشل الكلوى منها الحاد والمزمن، وفقاً لموقع stanfordhealthcare، وفى هذا التقرير نتعرف على أعراض الفشل الكلوي وأسباب الإصابة والعلاج .
والفشل الكلوي الحاد يبدأ فجأة فى حين أن الفشل الكلوي المزمن يتطور ببطء على مدى ثلاثة أشهر على الأقل.
الفشل الكلوي
أعراض الفشل الكلوي الحاد تعتمد على الحالة الأساسية، قد تشمل الأعراض:
-نزيف (نزيف غير عادي).
-حمى.
-الضعف والتعب.
-إعياء.
-طفح جلدي.
-الإسهال أو الإسهال الدموي.
-ضعف الشهية.
-القيء الشديد.
-ألم البطن.
-ألم في الظهر.
-تشنج العضلات.
-كثرة التبول أو قلة التبول.
-جلد شاحب.
-نزيف في الأنف.
-تورم الأنسجة.
-التهاب العين.
-كتلة البطن.
الفشل الكلوي اعراضه
الفشل الكلوي الحاد يحدث لمجموعة من الأسباب تشمل ما يلي:
-احتشاء عضلة القلب - نوبة قلبية قد تؤدي إلى الفشل الكلوي المؤقت.
-تلف الكلى الذي يمكن أن يحدث من انهيار العضلات، يمكن أن تحدث هذه الحالة بسبب الجفاف الشديد أو العدوى أو غيرها من الأسباب.
-انخفاض تدفق الدم إلى الكليتين لفترة من الزمن، قد يحدث هذا من فقدان الدم أو الصدمة.
- انسداد المسالك البولية.
-متلازمة انحلال الدم البولية.
-تناول بعض الأدوية.
-التهاب كبيبات الكلى- وهو نوع من أمراض الكلى التى تضعف قدرة الكلية على ترشيح البول، التهاب كبيبات الكلى قد يؤدي إلى الفشل الكلوي المزمن في بعض الأشخاص.
-أي حالة قد تؤدي إلى إضعاف تدفق الأكسجين والدم إلى الكلى مثل السكتة القلبية.
الفشل الكلوي
الفشل الكلوي يعتمد في علاجه على مدى المرض وكذلك:
-عمرك والصحة العامة والتاريخ الطبي.
-نوع مرض الكلى (حاد أو مزمن).
-السبب الكامن وراء المرض.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.