شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد البنجر .. السيطرة على ضغط الدم وتحسين الأداء الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فوائد البنجر لجسم الإنسان كثيرة لما يحمله من الفيتامينات الأساسية والمعادن والمركبات النباتية وبعضها له خصائص طبية، تساعد فى علاج الكثير من الأمراض والوقاية منها أبزرها نقص الحديد والأنيميا، والسيطرة على معدلات ضغط الدم المرتفعة.

ووفقا لموقع " health" فوائد البنجر عديدة بجانب أنه يتمتع البنجر بمظهر غذائي مثير للإعجاب، فهو نبات منخفض في السعرات الحرارية ، لكنه عالي في الفيتامينات والمعادن الثمينة.

فيما يلي نظرة عامة على فوائد البنجر لجسم الإنسان ، يحتوي البنجر على نترات وأصباغ غير عضوية ، وكلاهما عبارة عن مركبات نباتية لها عدد من الفوائد الصحية.

فوائد البنجر تأتى من الفيتامينات والمعادن وانخفاض السعرات الحرارية والدهون التى بداخله.

فوائد البنجر الصحيةفوائد البنجر للسيطرة على ضغط الدم

تعد أمراض القلب ، بما في ذلك النوبات القلبية وفشل القلب والسكتة الدماغية ، أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم، وارتفاع ضغط الدم هو أحد عوامل الخطر الرئيسية لتطور هذه الحالات.

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أظهرت الدراسات أن البنجر يمكن أن يخفض ضغط الدم بشكل كبير بما يصل إلى 4-10 مم زئبق خلال بضع ساعات فقط.

ويرجع ذلك لما يحتويه البنجر من نسبة عالية من النترات، والتي لها تأثير في خفض ضغط الدم، قد يؤدي ذلك إلى انخفاض مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية وفشل القلب والسكتة الدماغية.

فوائد البنجر فى تحسين الأداء الرياضى

تشير العديد من الدراسات إلى أن النترات الغذائية قد تعزز الأداء الرياضي، لهذا السبب ، كثيرا ما تستخدم البنجر من قبل الرياضيين.

يبدو أن النترات تؤثر على الأداء البدني من خلال تحسين كفاءة الميتوكوندريا ، المسؤولة عن إنتاج الطاقة في الخلايا.

فوائد البنجر في مكافحة الالتهابات

يرتبط الالتهاب المزمن بعدد من الأمراض ، مثل السمنة وأمراض القلب وأمراض الكبد والسرطان ،يحتوي البنجر على أصباغ تسمى betalains ، والتي قد تمتلك عددًا من الخصائص المضادة للالتهابات.