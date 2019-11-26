شكرا لقرائتكم خبر عن سعال واحمرار بالوجه وحكة بالفم مع ضربات قلب سريعة..أعراض حساسية السمسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك أنواع عديدة للحساسية فنجد بعض الأشخاص يصابون بحساسية الموز وأخرين بحساسية الأتربة، والغريب أن هناك نوع من الحساسية يطلق عليه حساسية السمسم، وهذا النوع يصاب به الأشخاص نتيجة لتناولهم للأطعمة التي تحتوي علي السمسم.



ما هي حساسية السمسم

يعاني بعض الأشخاص من حساسية السمسم عند تناولهم للأطعمة الغنية به، كالطحينة، وزيت السمسم، وبعض المخبوزات الغنية بالسمسم، وبابا غنوج، وبعض الأعشاب والحلويات التي تحتوي عليه.

تزداد فرص التعرض للإصابة بالنوبات أوالسكتات القلبية نتيجة للإصابة بحساسية السمسم، دون علمهم ودون الخضوع لعلاج يساهم في التقليل من المصاعفات، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف أكثرعن حساسية السمسم وذلك وفقا لموقع "healthline".

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اعراض حساسية السمسم

هناك العديد من الأعراض الخاصة بحساسية السمسم والتي تساهم في تسهيل التشخيص والعلاج، ومنها القيء و الإسهال، و القشعريرة، ألم البطن الشديدة، و السعال، واحمرار الوجه، حكة شديدة في الحلق أو الفم، و تورم، وعدم القدرة علي التنفس بشكل طبيعي، والدوخة والغماء، وضربات القلب السريعة.

ويعتمد علاج حساسية السمسم علي تناول أدوية خاصة بالحساسية، وعلي المرضي عدم تناول الأطعمة والمشروبات الغنية بالسمسم، والاستلقاء وعدم بذل أي مجهود.