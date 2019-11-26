سعال واحمرار بالوجه وحكة بالفم مع ضربات قلب سريعة..أعراض حساسية السمسم

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ما هي حساسية السمسم
تزداد فرص التعرض للإصابة بالنوبات أوالسكتات القلبية نتيجة للإصابة بحساسية السمسم، دون علمهم ودون الخضوع لعلاج يساهم في التقليل من المصاعفات، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف أكثرعن حساسية السمسم وذلك وفقا لموقع "healthline".
اعراض حساسية السمسم
هناك العديد من الأعراض الخاصة بحساسية السمسم والتي تساهم في تسهيل التشخيص والعلاج، ومنها القيء و الإسهال، و القشعريرة، ألم البطن الشديدة، و السعال، واحمرار الوجه، حكة شديدة في الحلق أو الفم، و تورم، وعدم القدرة علي التنفس بشكل طبيعي، والدوخة والغماء، وضربات القلب السريعة.
ويعتمد علاج حساسية السمسم علي تناول أدوية خاصة بالحساسية، وعلي المرضي عدم تناول الأطعمة والمشروبات الغنية بالسمسم، والاستلقاء وعدم بذل أي مجهود.
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