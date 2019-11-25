شكرا لقرائتكم خبر عن احذر من تكرار حقن الكورتيزون بالركبة لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

المفاصل في الجسم مبطنة بنوع من الأنسجة تسمى الغضروف المفصلي، يغطي هذا النسيج القاسي والمطاط نهايات العظام داخل المفصل أثناء تحرك المفصل، ويساعد الغضروف على تهدئة العظام ويسمح لها بالانزلاق بسلاسة ضد بعضها البعض.

في بعض الأحيان ، يخف الغضروف داخل المفصل وينهار وتسمى هذه الحالة "بالخشونة " وفى هذه الحالة تقل قدرة الغضروف على حماية أطراف العظام أثناء تحرك المفصل، مسببا الألم، مما يجعل البعض يلجأون إلى تقنية الحقن باستخدام حقن الكورتيزون بالركبة، وهى ما تحمل الكثير من الأضرار على الغضاريف وفقا لموقع" medicalnewstoday".

يمكن أن يؤثر خشونة الغضروف على أي مفصل، ولكن الموقع الأكثر شيوعًا هو داخل الركبة، وعادة ما تبدأ كمنطقة صغيرة من الغضاريف المتآكلة والمنهارة خلف "الرضفة" مما يسبب ألما شديدا.

يمكن أن ينكسر الغضروف اللين أو يمزق إلى كتلة من الألياف في الحالات الشديدة ، يمكن أن يتآكل الغضروف التالف تمامًا وصولًا إلى السطح السفلي من الركبة، إذا حدث هذا فإن سطح عظمة الركبة المكشوفة يمكن أن يطحن بشكل مؤلم أيضا ، يمكن أن تطفو أجزاء من الغضاريف داخل المفصل ، مما يزيد من تهيج الخلايا التي تبطن المفصل استجابة لذلك ، تنتج هذه الخلايا سائلًا داخل المفصل وتسمى هذه الحالة بالارتشاح.

أسباب تلين الغضروف

يمكن أن تؤدي أنواع مختلفة من إصابات المفاصل واضطرابات المفاصل إلى حدوث الخشونة في الركبة ، وتحدث تلك الحالة نتيجة الإفراط في استخدام الركبة ، والعضلات والعظام غير المتجانسة حول مفصل الركبة، وتتضمن هذه الأسباب:

الصدمة ، وخاصة كسر (كسر) أو خلع في الركبة.

خلل في العضلات حول الركبة (بعض العضلات أضعف من غيرها).

الإفراط في الاستخدام (الانحناء المتكرر أو التواء) لمفصل الركبة ، خاصة أثناء ممارسة الرياضة.

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إصابة في الغضروف المفصلي غضروف على شكل C داخل مفصل الركبة.

التهاب المفاصل الروماتويدي أو هشاشة العظام.

التهاب في مفصل الركبة.

حلقات متكررة من النزيف داخل مفصل الركبة.

الحقن المتكررة للأدوية التى تحتوى على الكورتيزون في الركبة .

يؤثر الغضروف في الركبة على الشباب أكثر من أي فئة عمرية أخرى، إنه أمر شائع بشكل خاص في العدائين والركض والمتزلجين ولاعبي كرة القدم وراكبي الدراجات والرياضيين الآخرين الذين يشددون على ركبهم بشكل متكرر.

الأعراض

من أكثر الأعراض شيوعًا لخشونه الغضروف هو ألم خفيف في مقدمة الركبة ،هذا الألم يمكن أن يزداد سوءًا عندما الصعود او النزول من على السلم ،يمكن أن تشتعل أيضًا بعد الجلوس في وضعية واحدة لفترة طويلة.

طرق الوقاية من الإصابة بلين الغضاريف

يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بضعف الغضروف عن طريق منع إصابات الركبة والإفراط في استخدام مفاصل الركبة لفعل هذا يجب القيام بالآتى:

الاحماء قبل المشاركة في الأنشطة الرياضية.

القيام بتمارين لتقوية عضلات الساق حول الركبة، خاصة العضلات الموجودة في الفخذ والتي تسمى عضلات الفخذ.

ارتداء أحذية مريحة وداعمة تناسب القدم ،حيث يمكن أن تؤدي مشاكل محاذاة القدم إلى زيادة خطر إصابات الركبة.