شكرا لقرائتكم خبر عن 80 مرضا يصيب الإنسان بسبب اضطرابات المناعة الذاتية .. اعرف أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمراض المناعة الذاتية تعد من أخطر الأمراض التى قد تصيب الإنسان لأن هذه الحالة تعد من حالات جنون الجسد وتحول جهاز الدفاع الرسمى للجسم إلى عدو يهاجم أعضاؤه، ووفقا لتقرير للمعهد الأمريكى الوطني للحساسية والأمراض المعدية هناك 80 مرضًا نتيجة لهجوم الجهاز المناعي على أعضاء الجسم وأنسجه وخلاياه.

ووفقا للتقرير تشمل بعض أمراض المناعة الذاتية الأكثر شيوعًا مرض السكري من النوع 1، التهاب المفاصل الروماتويدي، الذئبة الحمامية الجهازية، ومرض التهاب الأمعاء.

على الرغم أن أسباب العديد من أمراض المناعة الذاتية لا تزال مجهولة، فمن المحتمل أن تلعب جينات الشخص المصحوبة بالعدوى والتعرضات البيئية الأخرى دورًا مهمًا في تطورالمرض، تتوفر العلاجات للعديد من أمراض المناعة الذاتية، ولكن لم يتم اكتشاف علاجات للكثير منها.

وعلى الرغم من أن الباحثين قد أحرزوا تقدمًا كبيرًا في فهم كيفية تسبب الجهاز المناعي في إصابة الأعضاء والأنسجة والخلايا بأمراض المناعة الذاتية، إلا أنه لا يزال يتعين تعلم الكثيرمن فهم أسباب هذه الأمراض، والعوامل الوراثية التي تجعل الناس عرضة لهم، والآليات التنظيمية التي تتحكم في إنتاج الأجسام المضادة التدميرية الذاتية مما يساعد الخبراء فى اكتشاف علاج لمثل هذه الأمراض.

هناك أكثر من 80 نوعًا من أمراض المناعة الذاتية ، وبعضها له أعراض مشابهة، هذا يجعل من الصعب على الخبراء معرفة ما إذا كان لديك بالفعل أحد هذه الأمراض، في كثير من الأحيان، تكون الأعراض الأولى هي التعب، وآلام العضلات، والحمى المنخفضة، العلامة الكلاسيكية لمرض المناعة الذاتية هي الالتهاب، والذي يمكن أن يسبب الاحمراروالحرارة والألم والتورم.

أبرز امراض المناعة الذاتية هى :المتلازمة التكاثرية اللمفية المتعلقة بالمناعة الذاتية (ALPS)

هو اضطراب وراثي نادر في الجهاز المناعي يصيب كل من الأطفال والبالغين، حيث تتراكم أعداد عالية بشكل غيرعادي من خلايا الدم البيضاء تسمى الخلايا الليمفاوية في الغدد الليمفاوية والكبد والطحال ويمكن أن تؤدي إلى تضخم هذه الأعضاء.

أمراض الأمعاء الالتهابية (IBDs)

تسبب أمراض الأمعاء الالتهابية (IBDs) ، بما في ذلك مرض كرون والتهاب القولون التقرحي، التهاب الجهاز الهضمي، يمكن أن يؤثر كرون على أي منطقة من الفم إلى فتحة الشرج وغالبًا ما يصيب الجزء السفلي من الأمعاء الدقيقة التي تسمى اللفائفي أما التهاب القولون التقرحي يؤدي إلى تقرحات في الأمعاء الغليظة أو القولون.

التصلب المتعدد (MS)

هو مرض يصيب الجهاز العصبي ويصيب الدماغ والنخاع الشوكي، هذا الضرر يبطئ أو يمنع الرسائل بين الدماغ وأجزاء الجسم الأخرى ، مما يؤدي إلى أعراض مرض التصلب العصبي المتعدد.

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الصدفية

مرض جلدي يسبب بقعًا حاكة أومؤلمة من الجلد السميك والأحمر بمقاييس فضية، تظهر البقع عادة على المرفقين والركبتين وفروة الرأس والظهر والوجه والنخيل والقدمين، لكنها يمكن أن تظهر في أجزاء أخرى من الجسم، بعض الأشخاص الذين يعانون من الصدفية يحصلون أيضًا على شكل من أشكال التهاب المفاصل يسمى التهاب المفاصل الصدفي.

التهاب المفاصل الروماتويدي (RA)

التهاب المفاصل الروماتويدي (RA) هو شكل من أشكال التهاب المناعة الذاتية الذي يسبب الألم والتورم والتصلب وفقدان الوظيفة في المفاصل، يمكن أن يؤثر التهاب المفاصل الروماتويدي على أي مفصل ولكنه شائع في الرسغ والأصابع.

الذئبة الحمراء

في مرض الذئبة، يهاجم الجهاز المناعي الخلايا والأنسجة السليمة عن طريق الخطأ، هذا يمكن أن يتلف المفاصل والجلد والأوعية الدموية والأعضاء، هناك أنواع كثيرة من مرض الذئبة، النوع الأكثر شيوعا ، الذئبة الحمامية الجهازية ، يؤثر على أجزاء كثيرة من الجسم، تسبب الذئبة الصفراء طفحًا لا يختفي. فيما تسبب الذئبة الجلدية تحت الحاد حدوث تقرحات بعد التعرض للشمس، نوع آخر يمكن أن يكون سبب الدواء الذئبة الوليدية ، وهو أمر نادر الحدوث ، يصيب الأطفال حديثي الولادة.

تصلب الجلد

تصلب الجلد يعني "الجلد الصلب" ويشير إلى مجموعة من الأمراض التي تسبب نموًا غير طبيعي للأنسجة الضامة، النسيج الضام هو المادة الموجودة داخل الجسم والتي تعطي الأنسجة شكلها وتساعد على إبقائها قوية.

في تصلب الجلد ، تصبح الأنسجة صلبة أو سميكة للغاية ويمكن أن تسبب تورمًا أو ألمًا في العضلات والمفاصل.

مرض السكر النوع 1

مرض السكري يعني أن نسبة الجلوكوز في الدم لدى الشخص أو نسبة السكر في الدم مرتفعة للغاية، في النوع الأول من داء السكري ، لا يصنع البنكرياس الأنسولين وهوهرمون يساعد في وصول الجلوكوز إلى الخلايا لتوفير الطاقة.

بدون أنسولين، يبقى الكثيرمن الجلوكوز في الدم، مع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى مشاكل خطيرة في القلب والعينين والكلى والأعصاب واللثة والأسنان. يحدث مرض السكري من النوع الأول في معظم الأحيان في الأطفال والشباب ولكن يمكن أن يظهر في أي عمر.