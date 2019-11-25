شكرا لقرائتكم خبر عن الرضاعة الطبيعية فى الأيام الستة الأولى للولادة الأهم على الإطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة جديدة نشرتها مجلة طب الأطفال أن تنفيذ مبادرات الرضاعة الطبيعية في المستشفيات يرتبط بانخفاض معدلات وفيات الرضع في الأيام الستة الأولى بعد الولادة.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNews"، فحص مؤلفو الدراسة الاتجاهات في نسبة المواليد في المستشفيات للأطفال بين 2004-2016 ، وكذلك تنفيذ العناية بصحتهم في الساعة الأولى بعد الولادة في كل من سكان الولايات المتحدة وفي ماساتشوستس.

ونظر المؤلفون في اتجاهات وفيات الرضع المفاجئة غير المتوقعة (SUID) ، بما في ذلك الوفيات الناجمة عن الاختناق في الأيام الستة الأولى بعد الولادة خلال نفس الفترة الزمنية.

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على الرغم من الزيادات الملحوظة في كل من النسبة المئوية للمواليد الجدد، فقد كان هناك انخفاض كبير في الوفيات المفاجئة خلال الأيام الستة الأولى بعد الولادة.

وقالت مؤلفة الدراسة "ميليسا بارتيك" أستاذة الطب بكلية الطب بجامعة هارفارد: "هذه البيانات تأتي بمثابة أنباء مرحب بها، حيث أن الرضاعة الطبيعية فقط فى الأيام الستة الأولى للولادة تحمى الطفل من العديد من الأمراض والوفاة المفاجئة".

وأشارت "لوري فيلدمان وينتر" ، أستاذة طب الأطفال في كلية كوبر الطبية بجامعة روان: "إننا ندرك الآن أن ممارسات رعاية الأمومة القائمة على دعم الرضاعة الطبيعية ترتبط بانخفاض خطر الوفاة للمواليد الجدد".