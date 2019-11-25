شكرا لقرائتكم خبر عن مشكلات صحية تصيب طفلك بقصر القامة أبرزها نقص هرمون النمو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكتشف بعض الأمهات أن أطفالهن يعانون من قصر القامة، فتجد أن الطفل لم يبلغ طوله الطبيعي لعمره، وهذا الأمر يكون له صدى طبي ويكون دليل على إصابة الطفل بمرض هو السبب في هذا الأمر، وهذا ما سنتعرف عليه خلال الأسطر القادمة، وذلك وفقا لموقع "webmed" الطبي.



اسباب قصر القامة

أوضح التقرير أن قياس الوزن للطفل وطول اليدين والقدين يعد من أهم النصائح التي يجب على الأم والأب القيام بها عند الطبيب الخاص بطفلهما، لأن هذا الطول يعد من العوامل الهامة للطفل، والتي توضح حقيقة إصابته بمرض قصر القامة أم لا.

أوضح التقرير أن متوسط طول الأطفال في عمر الأربع سنوات يكون 50 سم، قابل للزيادة أو النقص ولكن الطفيف، وهذا الأمر يساهم في التعرف علي مشكلة إصابة الطفل بقصر القامة أم لا، كما أوضحت العديد من الدراسات الطبية أن هناك بعض الأمراض التي توضح حقيقة إصابة الطفل بقصر القامة، وهذا ما سنتعرف عليه خلال الأسطر القادمة.

Advertisements



قصر القامة عند الاطفال

فعندما يصاب الطفل بنقص في هرمون النمو يتسبب هذا الأمر في اصابته بقصر القامة، وهذا الأمر يتدخل فيه ما تقوم بإفرازه الغدة النخامية من هرمونات كما أن العوامل الوراثية والجينية لها دور كبير في هذا الأمر، ولهذا نجد أن الشخص يصاب بضعف عام في الجسم، وعدم القدرة علي التركيز، والاكتئاب والرغبة في عدم التعامل مع الأخريين نتيجة لشكله الغير ملائم لسنه، وهذا الأمر علاجه حقن تساعد في تنظيم نسبة هرمون النمو.



ما هي اسباب اصابة الطفل بقصر القامة

كما أكدت العديد من الدراسات الطبية الحديثة أن إصابة الطفل باضطرابات في الجهاز الهضمي تتسبب في حدوث خلل في جميع أجهزة الجسم، يتسبب في سوء امتصاص الطعام في الجسم، أو عدم قدرة المعدة علي الهضم، ويصاحب هذا الأمر التهاب القولون والمعدة ومشاكل في العظام، ويزداد فرص إصابة الطفل بقصر القامة، وهذا الأمر يسهل علاجه ببعض الأدوية التي تحافظ علي صحة الجهاز الهضمي.