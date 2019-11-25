شكرا لقرائتكم خبر عن ما الفرق بين الإجهاض والدورة الشهرية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإجهاض يعد من الأمور التي تتعرض لها الكثيرات، وهذا الأمر يتسبب في القلق والتوتر للمرأة الحامل، وأيضا أعراضه شيبهة بالدورة الشهرية، ولذا خلال الأسطر القادمة سنتعرف علي الفرق بين الإجهاض والدورة الشهرية، وذلك وفقا لموقع " healthline وwebmed".

الإجهاض تتعرض له بعض النساء قبل معرفتها بالحمل فهو يحدث في أيام قليلة جدا من الحمل، تشعر المرأة بألم شديد في البطن، ويصاحب هذا الأمر النزيف وتشنجات شديدة في البطن، وهذا يجعل الأعراض شبيها بالدورة الشهرية، وللتعرف على الفرق أقراء الأسطر القادمة.

-عند الشعور بألم شديد في البطن والظهر ونزول كميات كبيرة من الدم المتجلط فهذا يعد إجهاضا وليس دورة شهرية.

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-يظل الشعور والإصابة بألم البطن ونزول الدم لفترة اكثر من أيام الدورة الشهرية، وهذا الأمر أيضا يجعلك تشك أن هذه الأعراض اعراض اجهاض وليست دورة شهرية.

وعند التعرض لهذه الأمور علي المرأة الذهاب للطبيب لإجراء سونار مهبلي للاطمئنان علي صحة الرحم والمبيض وقناه فالوب، وأيضا عليكي الراحة وأخذ بعض الفيتامينات التي تساهم بشكل كبير تعويض نسبة الدم المفقود فيزداد فرص الإصابة بالأنيميا ولذا عليكي تناول الحبوب التعويضية لتجنب الإصابة بفقر الدم.