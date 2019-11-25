ما الفرق بين الإجهاض والدورة الشهرية؟

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-عند الشعور بألم شديد في البطن والظهر ونزول كميات كبيرة من الدم المتجلط فهذا يعد إجهاضا وليس دورة شهرية.
-يظل الشعور والإصابة بألم البطن ونزول الدم لفترة اكثر من أيام الدورة الشهرية، وهذا الأمر أيضا يجعلك تشك أن هذه الأعراض اعراض اجهاض وليست دورة شهرية.
وعند التعرض لهذه الأمور علي المرأة الذهاب للطبيب لإجراء سونار مهبلي للاطمئنان علي صحة الرحم والمبيض وقناه فالوب، وأيضا عليكي الراحة وأخذ بعض الفيتامينات التي تساهم بشكل كبير تعويض نسبة الدم المفقود فيزداد فرص الإصابة بالأنيميا ولذا عليكي تناول الحبوب التعويضية لتجنب الإصابة بفقر الدم.
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