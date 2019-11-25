شكرا لقرائتكم خبر عن 6 وصفات غذائية مهمة لـ «حمية ناجحة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يتبع الكثير من الأشخاص نظام غذائي صحي بهدف تحسين مستوى حالتهم الصحية، أو بهدف فقدان الوزن، إلا أن معظمهم قد يعاني من صعوبة في الالتزام بالحمية، أو يرتكب أخطاءً تؤدي إلى عدم الحصول على النتيجة المرجوة.

وفيما يلي قائمة ببعض النصائح الغذائية التي أوردتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، لتطبيق حمية مثالية:

1- تناول حبة البركة

حبة البركة، نوع من التوابل التي تستخدم في الهند والشرق الأوسط، ويحظى بتقدير كبير لفوائده الطبية. وبحسب دراسة أجريت على مجموعة من النساء بعد انقطاع الطمث لديهن، فإن تناول أقل من ربع ملعقة صغيرة من حبة البركة، قلص نسبة الكولسترول الضار لديهن بنسبة 27 بالمئة خلال شهرين.

2- تناول اللوز

في حين أن معظم المكسرات تحتوي على كميات كبيرة من السعرات الحرارية، إلا أن تناول اللوز في الوجبات الثلاث، بكميات قليلة، بساهم على خفض كمية السعرات الحرارية في الجسم.

وأظهرت دراسة أجريت على مجموعة من الأشخاص على مدار أشهر، بأن الأشخاص الذين تناولوا اللوز مع وجباتهم الثلاث، انخفض لديهم احتمال زيادة الوزن بنسبة كبيرة.

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3- عدم تخطي الإفطار

وجدت العديد من الدراسات بأن تخطي وجبة الإفطار لا يساهم بشكل فعال في إنقاص الوزن، لأن الجسم يحرق كميات أكبر من السعرات الحرارية في الصباح، لذا ينصح خبراء التغذية بتناول وجبة إفطار معقولة ومتوازنة للحصول على النتائج المرجوة.

4- تناول العصيدة على الإفطار

بحسب بحث أجري في جامعة كولومبيا، فإن تناول العصيدة يُشعر الإنسان بالشبع، ويؤدي إلى استهلاك أقل من الطعام في وجبة الغداء. ويخفض عدد السعرات الحرارية التي يتلقاها الجسم بمقدار 400 سعرة حرارية.

5- تناول الشاي والقهوة

يقول الخبراء بأن شرب كوب من الشاي، يحرق ما يصل إلى 10 بالمئة من السعرات الحرارية المستهلكة. وبحسب العديد من الدراسات، فإن تناول الشاي ثلاث مرات في اليوم يؤدي إلى زيادة عدد السعرات الحرارية المحروقة خلال 24 ساعة، من حوالي 2280 سعرة حرارية إلى 2360 سعرة حرارية. كما تعمل القهوة على رفع معدل الأيض أثناء الراحة بنسبة 10 بالمئة تقريباً، وقد يؤدي تناول كل فنجان قهوة إلى حرق 17 سعرة حرارية إضافية.

6- تناول الطماطم قبل كل وجبة

يساعد تناول ربع كوب من معجون الطماطم في اليوم، إلى تحسين وظيفة الشرايين خلال 15 يوماً، ويعزى ذلك إلى الآثار المضادة للالتهابات والأكسدة. كما تساعد الطماطم على فقدان الوزن، فبحسب دراسة أجريت مؤخراً على مجموعة من النساء، فإن نقصاناً ملحوظاً في الوزن ظهر على المشاركات في الدراسة.