شكرا لقرائتكم خبر عن الصداع أنواع.. أخطرها قد يهدد حياتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشرايين عبارة عن أنفاق تنقل الدم من القلب إلى أجزاء مختلفة من الجسم، تمدد الأوعية الدموية هو انتفاخ في الشريان والمنطقة التي يحدث بها تمدد الأوعية الدموية تكون الشرايين ضعيفة ولديها القدرة على الانفجار وهى حاله تسبب صداع شديد يعد الأسوء فى الحياة بأكملها وهى حالة مهددة للحياة.

ووفقا لما أكده تقرير" Harvard Health"يحدث تمدد الأوعية الدموية بشكل متكرر في الشرايين التي تنقل الدم إلى المخ داخل الجمجمة أو تمدد الأوعية، تحدث تلك الحالة في ما يصل إلى 6 ٪ من الناس بشكل عام ، تكون معظم تمدد الأوعية الدموية في الدماغ صغيرة ، ونادراً ما تسبب أعراضًا وتكون عرضة لخطر التمزق.

النساء أكثر عرضة من الرجال لتطوير تمدد الأوعية الدموية في الدماغ، يلعب التاريخ العائلى عامل هام فى هذه الحاله ويزيد من خطر الإصابة بتمدد الأوعية الدموية، أيضا كلما زاد العمر عن 50 عامًا ، وتدخين السجائر والإصابة بارتفاع ضغط الدم .

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هناك عدد من الحالات الموروثة تزيد أيضًا من فرصة حدوث تمدد الأوعية الدموية ، بما في ذلك:

مرض تكيس الكلى، متلازمة إهلرز دانلوس، الورم العصبي الليفي، ورم كاذب مرن، توسع الشعيرات النزفي الوراثي، ضيق الشريان الأورطي، خلل التنسج الليفي العضلي، متلازمة كلاينفلتر.

فى حاله وصل تمدد الأوعية الدموية في الدماغ إلى حاله التمزق ، فإن العواقب يمكن أن تهدد الحياة. خطر التمزق أعلى مع تمدد الأوعية الدموية.

أعراض الاصابة بتمدد الأوعية الدموية

معظم تمدد الأوعية الدموية في الدماغ لا تسبب الأعراض حتى تنفجر، عندما تمزق تمدد الأوعية الدموية ، فإنه غالبا ما يسبب نزيف في الدماغ ، وهو حالة طوارئ طبية، عادة ما يؤدي النزيف في الدماغ إلى صداع شديد للغاية غالباً ما يوصف بأنه "أسوأ صداع في الحياة" قد يصاحب الصداع فقدان قصير للوعي والغثيان والقيء والتغيرات في الرؤية أو تصلب الرقبة.

قد يسبب تمدد الأوعية الدموية الكبير أعراضًا قبل انفجارها بما في ذلك ألم أعلى العين وخلفها، خدر أو ضعف أو شلل في أحد جوانب الوجه، اتساع حدقة العين، والتغيرات الرؤية.