فايلر يكشف عن تفاصيل نصيحة جروس قبل تدريب الأهلي المصري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف السويري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي المصري، عن تفاصيل استشارته مواطنه كريستيان جروس مدرب الزمالك السابق، حول توليه قيادة "الشياطين الحمر"، مؤكدا أنه تلقى منه إشادة كبيرة بنادي القرن الأفريقي.

وقال فايلر، خلال تصريحاته لصحيفة "لوزيرن زيتونج" السويسرية: "تواصلت مع جروس من أجل التعرف على طبيعة الأجواء في مصر، وسألته عن إمكانية تدريب الأهلي بعدما حصلت على العرض الأول، لقد أكد لي أن النادي هو الأفضل ويجب قبول العرض على الفور".

وأضاف: "جروس قال لي نصا: (لا يوجد رأيان، الأهلي أكبر من أي شيء قد تراه)، وبالفعل اتخذت القرار وقبلت العرض".

وكان فايلر تولى تدريب الأهلي في نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي خلفا للأورجواياني مارتن لاسارتي، وقاد فريقه في 6 مباريات بمختلف المسابقات فاز بها جميعا، وحصد لقب السوبر المصري بالفوز على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 3-2.





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وتطرق فايلر للحديث عن مستوى لاعبي الأهلي قائلا: "الفريق يمتلك العديد من اللاعبين المميزين الذين يتمتعون بقوة بدنية كبيرة، ولديهم إرادة حقيقة ويمكنهم الوصول لأعلى المستويات".

واختتم المدرب السويسري صاحب الـ46 عاما تصريحاته قائلا: "قائمة الأهلي بشكل عام تشبه فريقا في متوسط جدول ترتيب الدوري الألماني، وأنا سعيد بجميع اللاعبين بالفريق".

ونجح فايلر في تقديم مستوى كبير مع القلعة الحمراء وإعادة أغلب اللاعبين إلى مستوياتهم مثل رمضان صبحي وحسين الشحات والنيجيري جونيور أجايي.



ويحل الأهلي ضيفا على الجونة، مساء الإثنين في إطار مؤجلات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، قبل أن يطير إلى تونس لخوض لقاء النجم الساحلي في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.