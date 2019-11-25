السعودية تستضيف المؤتمر العالمي لطب الحشود 10 ديسمبر

تستضيف المملكة العربية السعودية المؤتمر العالمي الـ4 لطب الحشود، تحت عنوان "نموذج الرعاية الصحية للحشود"، خلال الفترة ما بين 10 - 13 ديسمبر/كانون الأول، بمحافظة جدة، وذلك برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية أن المؤتمر الذي سيحظى بمشاركة واسعة من الخبراء والعلماء من مختلف دول العالم والعديد من المنظمات والمؤسسات العالمية والإقليمية والمحلية، يهدف إلى الخروج بإطار عالمي ومتطلبات الرعاية الصحية للحشود، بعد استعراض أفضل الممارسات المحلية والعالمية ومناقشة آخر المستجدات العلمية في هذا المجال.

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ويُعد المؤتمر فرصة تستعرض السعودية من خلالها تجربتها في مواسم الحج، كونها تجربة فريدة من نوعها في إدارة أكثر من 3 ملايين حاج من مختلف أنحاء العالم في نطاق جغرافي وزمني محدد، إلى جانب الفعاليات الثقافية والترفيهية والسياسية التي تستضيفها المملكة بكل احترافية واقتدار.

ويناقش المؤتمر عدداً من الموضوعات ذات الصلة بصحة وإدارة الحشود، بحضور أكثر من 30 دولة، ويستهدف الممارسين الصحيين المشاركين في إدارة وصحة والحشود ومخططي ومنظمي الفعاليات بمختلف أنواعها.

يذكر أن المركز العالمي لطب الحشود هو مركز وطني متعاون مع منظمة الصحة العالمية في صحة وإدارة الحشود، وأحد مركزين عالميين فقط متخصصين في إدارة الحشود والتجمعات البشرية.

وتُعـد السعودية مرجعاً رائداً في مجال صحة وإدارة الحشود، حيث إن لديها خبرات متميزة في هذا المجال أشادت بها العديد من المنظمات الصحية الدولية.