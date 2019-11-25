خطوة واحدة تفصل إبراهيموفيتش عن العودة إلى ميلان

اقترب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي السابق، من العودة إلى ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وارتبط إبرا بالعودة إلى الدوري الإيطالي من بوابة فيورنتينا أو الغريمين ميلان وإنتر ميلان وكذلك نابولي، وفقا لما أشارت إليه تقارير محلية مؤخرا، وذلك بعدما انتهى عقده مع لوس أنجلوس الأمريكي.

وحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن مينو رايولا وكيل أعمال إبراهيموفيتش أكد أن موكله سيصل إلى مدينة ميلان يوم الأربعاء المقبل من أجل عقد مفاوضات بشأن عودته مجددا لقلعة "سان سيرو".

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وأوضح المصدر أن إبرا يرغب في إنهاء مسيرته بالملاعب الإيطالية، مفضلا ذلك عن اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم عودة مدربه المفضل جوزيه مورينيو إلى التدريب من بوابة توتنهام هوتسبير.

ويمتلك اللاعب السويدي صاحب الـ38 عاما، 3 تجارب سابقة في الدوري الإيطالي، وكانت البداية بين صفوف يوفنتوس من 2004 حتى 2006 الذي انتقل من خلاله إلى إنتر ميلان ولعب ضمن صفوفه حتى 2009.

وفي عام 2010، انضم إبرا إلى ميلان في ثالث تجاربه بالدوري الإيطالي قادما من برشلونة، حيث استمر معه حتى 2012، قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وسجل إبرا 148 هدفا مع الفرق الإيطالية، بواقع 66 مع إنتر ميلان و26 مع يوفنتوس و56 مع ميلان في مختلف المسابقات.